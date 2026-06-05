Datos Clave El objetivo: Colo Colo reactivó su interés por Matías Catalán de cara al mercado de fichajes de invierno 2026. Situación contractual: El defensor de 33 años finaliza su vínculo con Talleres de Córdoba en diciembre de 2026. Contexto en Talleres: El club cordobés prepara una renovación de plantel tras quedar eliminado en octavos del Torneo Apertura y la salida de Carlos Tevez.

Colo Colo reactivó su interés por Matías Catalán, defensa de Talleres de Córdoba que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. El nombre del jugador argentino-chileno de 33 años vuelve a figurar en la carpeta albo de cara al mercado de invierno, según informó el diario La Voz de Argentina.

No es la primera vez. Catalán estuvo cerca del Estadio Monumental en 2023, pero renovó con el club cordobés. A fines de 2025 el escenario se repitió: el nombre sonó fuerte en Macul y las negociaciones tampoco prosperaron. Ahora el contexto en Talleres cambió, y eso hace la diferencia.

¿Por qué Catalán podría salir de Talleres ahora?

Talleres cerró su participación en el Torneo Apertura argentino con una eliminación ante Belgrano en octavos de final, lo que aceleró una reestructuración interna. Carlos Tevez ya dejó la dirección técnica y el club alista una renovación profunda de plantel. En ese marco, jugadores con contrato a vencer tienen mayor posibilidad de salida antes de que el vínculo expire.

Desde el entorno del jugador confirmaron que existe comunicación con la dirigencia, pero sin presión ni conflicto. “Habló con Andrés (Fassi, presidente), pero no está presionando para irse ni hay ánimo de conflicto. Lo que suceda será de manera consensuada con el club y a partir de las ofertas que puedan surgir, siempre que sean convenientes para ambas partes”, precisaron desde Talleres al citado medio argentino. La lectura es clara: la puerta está abierta si llega una oferta formal.

¿Qué aportaría Catalán al esquema de Ortiz?

Catalán puede jugar como lateral derecho o como central, una versatilidad que tiene valor directo para Fernando Ortiz, quien ha rotado esa zona según el rival. El defensor acumula experiencia en Chile con la selección y conoce el fútbol sudamericano de primer nivel tras años en Argentina. A sus 33 años llega con el techo de rendimiento ya conocido, lo que reduce el riesgo de una apuesta a ciegas.

Colo Colo busca consolidar el plantel para la segunda mitad de una temporada en la que el Campeonato Nacional sigue siendo el objetivo central. Sumar un defensor con doble perfil y pasaporte chileno, encaja con la lógica de refuerzos que ha manejado el club en los últimos mercados.