Datos Clave Baja en el debut: Thomas Partey no jugará el estreno de Ghana ante Panamá por la negativa de visa. La razón: Canadá rechazó su ingreso por el proceso judicial abierto en su contra en Inglaterra. Situación legal: Enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual que ha negado.

Thomas Partey se perderá el debut de Ghana en el Mundial 2026. El volante de 32 años no fue habilitado para ingresar a Canadá, país que le rechazó la visa de trabajo y lo dejará fuera del estreno de las Estrellas Negras ante Panamá, programado para el miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto.

El caso se transforma en la segunda polémica migratoria del arranque del torneo. Días atrás, el árbitro somalí Omar Artan había quedado fuera del Mundial luego de que Estados Unidos le negara el ingreso, y ahora es Canadá el que aparece en el centro de la discusión por un futbolista de peso.

¿Por qué Canadá le negó la visa a Partey?

Porque el jugador del Villarreal arrastra un proceso judicial abierto en Inglaterra. Según informó The Athletic, la negativa responde a que la legislación canadiense permite rechazar el ingreso de una persona con cargos o condenas pendientes.

Partey está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual por hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2022, imputaciones que el ghanés ha negado y por las que se declaró no culpable. Su juicio está fijado para noviembre y aún no hay sentencia. Como está en libertad bajo fianza, debe avisar a la policía británica antes de cualquier viaje internacional.

FIFA have confirmed that Ghana midfielder Thomas Partey will be unable to play in Ghana's opening game against Panama in Toronto next Wednesday because the Canadian government have decided not to issue him with a visa. pic.twitter.com/i1mQc4cGS3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2026

¿Podrá jugar los otros partidos de Ghana?

Sí. La baja afecta solo al duelo de Toronto, porque los siguientes compromisos de Ghana en el Grupo L se disputan en Estados Unidos. Partey, exjugador del Arsenal y del Atlético de Madrid, podría reincorporarse para enfrentar a Inglaterra en Boston el 23 de junio y luego a Croacia en Philadelphia, sedes en las que sí tendría autorización para ingresar.

La FIFA confirmó que no podrá viajar a Canadá porque su visa fue denegada por el gobierno anfitrión, que es quien decide en última instancia los ingresos al país.