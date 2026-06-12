Datos Clave El dolor de cabeza del Tano: Ortiz no puede contar con Sosa y Méndez para el duelo ante Cobresal, ya que ambos fueron sancionados por el conflicto post partido ante Católica. La apuesta de Ortiz: El Tano mantendrá la línea de 3, pero con un cuestionado defensor del Cacique. ¿Cuándo juega Colo Colo?: El Cacique recibe a Cobresal este sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas.

Colo Colo se encuentra en su mejor momento en el Campeonato Nacional 2026 , ya que es líder exclusivo de la división con 33 unidades a once puntos de sus escoltas, por lo que desea cerrar con esa diferencia la primera rueda de la división de honor. El equipo dirigido por Fernando Ortiz se ha consolidado en el torneo y ha demostrado su superioridad, tanto en sus zaga ofensiva como defensiva.

Viendo su sector defensivo, el Cacique de Fernando Ortiz se ha acostumbrado a plantear una línea de tres conformada por Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, la cual ha dado resultados positivos al técnico argentino. A pesar de los buen rendimiento, uno de los tres no podrá estar presente para el cierre de la primera rueda, tras sufrir una suspensión en el clásico ante Universidad Católica.

La apuesta de Ortiz para enfrentar a Cobresal

En el clásico entre Cruzados y el Cacique, el defensor Joaquín Sosa estuvo involucrado en el conflicto post victoria de Colo Colo, y no se salvó de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina. El zaguero charrúa fue suspendido por dos encuentros válidos por el Campeonato Nacional 2026, y obliga a Ortiz a cambiar su esquema defensivo.

Tras una extensa evaluación, ha surgido la versión de que el Tano apostará por un cuestionado defensor para reemplazar a Sosa: Erick Wiemberg. El lateral sería quien reemplace al defensor central en la posición de líbero por el sector izquierdo en defensa. Wiemberg tendrá la difícil tarea de suplir la ausencia de un estandarte en defensa, con la misión de generar salidas por las bandas y cortar los ataques mineros. Cabe destacar que Javier Méndez también fue sancionado en el mismo encuentro y por la misma cantidad de partidos que Sosa, por lo que no era opción para Fernando Ortiz.

Con este reemplazo, Colo Colo formaría con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cobresal?

Colo Colo cerrará su primera rueda de local ante Cobresal. El duelo válido por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026 se disputará este sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.