El Tribunal de Disciplina de la ANFP definió este martes los castigos para los jugadores de Colo Colo que fueron parte de los incidentes del clásico ante U Católica en el Claro Arena. La sanción afecta a dos defensas y a un miembro del cuerpo técnico del Cacique.

Los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos fechas de suspensión cada uno, mientras que el kinesiólogo Javier Díaz fue castigado con tres partidos tras ser captado por las cámaras lanzando agua desde una botella hacia los jugadores Cruzados durante el tumulto.

Las sanciones se aplican exclusivamente para el Campeonato Nacional 2026, por lo que los dos defensores podrán igualmente disputar los compromisos del Cacique en la Copa Chile y la Copa de la Liga durante junio.

El motivo de la suspensión para Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo

Joaquín Sosa y Javier Méndez se trenzaron a golpes con jugadores de U Católica tras la victoria de Colo Colo en el Claro Arena. El objetivo de las agresiones fueron Vicente Bernedo y Daniel González, quienes al igual que los futbolistas albos, se mostraron descontrolados después del pitazo final en la precordillera.

Todo venía muy “caliente” luego del entrevero del propio Bernedo con Leandro Hernández y Diego Ulloa una vez convertido el empate parcial de Javier Correa en el primer tiempo, ánimos que no se calmaron pese a que pasó cerca de una hora entre ambos episodios ocurridos en el sintético en San Carlos de Apoquindo.

¿Qué partidos se pierden Joaquín Sosa y Javier Méndez?

Colo Colo cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 contra Cobresal en el estadio Monumental el sábado 13 de junio a las 17:30 horas. En ese duelo no podrán estar los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Tampoco dirán presente en el inicio de la parte final de la Liga de Primera, que será el último fin de semana de julio de local ante Deportes Limache, uno de los equipos que mejor juega en la competición y que más arriba está en la tabla de posiciones.