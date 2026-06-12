Datos Clave Cita formal: La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, concretó la reunión solicitada mediante la Ley del Lobby con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, en las dependencias del club. Gesto con el plantel: Además de la mesa de trabajo técnico, el edil de la comuna norteña tuvo un espacio para compartir de cerca con los jugadores del primer equipo masculino. Cautela dirigencial: En el Centro Deportivo Azul insisten en avanzar de forma silenciosa y con estricta responsabilidad financiera para evitar falsas ilusiones en la hinchada.

El gran sueño de la casa propia para Universidad de Chile sumó un capítulo crucial que promete agitar el mercado de la infraestructura deportiva nacional. Tras años de promesas rotas, maquetas archivadas y localías errantes, la dirigencia de Azul Azul decidió pasar definitivamente de las intenciones a las gestiones institucionales concretas. En una jornada clave para el futuro del club, la plana mayor del cuadro laico abrió las puertas de su centro de entrenamiento para recibir una visita que activa de manera formal las evaluaciones técnicas para construir su anhelado recinto deportivo en la zona norte de Santiago.

¿Cómo avanza el proyecto del nuevo estadio de la U en Lampa?

Esta nueva ventana de esperanza se abrió formalmente en el Centro Deportivo Azul (CDA). Cumpliendo con la planificación trazada tras los primeros acercamientos informales en el Estadio Nacional, la presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, concretó la esperada reunión de trabajo con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo. El encuentro, registrado bajo el marco regulatorio de la Ley del Lobby para garantizar la transparencia absoluta de las conversaciones, tuvo como eje central analizar las primeras opciones de colaboración mutua y poner sobre la mesa la viabilidad de los terrenos.

Para graficar el buen ambiente y la sintonía entre ambas entidades, el edil no solo revisó los primeros lineamientos de la propuesta del club, sino que también compartió un momento distendido junto al plantel de honor masculino. Desde la comuna del norte de la capital ven con ojos sumamente optimistas el proyecto, argumentando que un complejo de esta envergadura traería múltiples beneficios de conectividad, comercio y desarrollo social para sus vecinos, transformando un tema históricamente demonizado en otras zonas de Santiago en una oportunidad de crecimiento mutuo.

“Hay conversaciones que vale la pena impulsar. Hoy visitamos el Centro Deportivo Azul para sostener una reunión de trabajo junto a Azul Azul, en una instancia marcada por el diálogo, el intercambio de experiencias y la búsqueda de puntos de encuentro. Creemos en el valor de las alianzas público-privadas como una herramienta para generar nuevas oportunidades y ampliar horizontes para nuestras comunidades”, detalló el jefe comunal en sus redes sociales.

“Agradecemos la recepción y la disposición para seguir explorando iniciativas que, de concretarse, podrían traer buenas noticias para Lampa. Seguimos trabajando con una convicción clara: abrir puertas, generar vínculos y buscar oportunidades para nuestros vecinos y vecinas”, complementó.

Hoy nos visitó el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo (@opazoalcalde), a quien le habíamos solicitado una reunión por ley del lobby. Con el edil nos reunimos para analizar opciones de colaboración en conjunto y, además, compartió con nuestro plantel masculino 🤘🏼 @Muni__Lampa pic.twitter.com/2vDwnIFg4I — Universidad de Chile (@udechile) June 12, 2026

La responsabilidad financiera de Azul Azul y el sorpresivo respaldo político

Sin embargo, a pesar de la enorme efervescencia que genera cada paso en falso o positivo sobre la casa propia, la testera de la concesionaria ha insistido en mantener una rigurosa cautela. Cecilia Pérez ha sido categórica en que no está dispuesta a “vender humo” a una parcialidad que ha sufrido por décadas con este anhelo, condicionando el éxito de cualquier operación a un diseño financiero responsable que no ponga en riesgo la estabilidad económica de la institución estudiantil.

Esta prudencia dirigencial convive con un escenario político inédito que ha terminado por acelerar las conversaciones. El plan de infraestructura azul cobró un segundo aire tras las sorpresivas declaraciones del Presidente de la República, José Antonio Kast, quien en el marco de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas instó públicamente a los ministros de su gabinete a golpear las puertas de las grandes instituciones para apoyarlos en la construcción de recintos propios “para que no sean un meme”. Con el respaldo del Ejecutivo en el horizonte y la primera reunión formal de lobby ya consumada con Lampa, la U comienza a pavimentar su camino en tierra firme, dejando en manos de los equipos técnicos el destino final del esperado reducto laico.

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