Datos Clave Sueño del estadio: El directivo aseguró que hoy existen reales opciones financieras en Santiago para construir un recinto para 40 mil hinchas, apuntando al Centenario del club como meta principal y abriendo la puerta al terreno de Lampa. Dardo a la dirigencia: El abogado tildó a Michael Clark de “autoritario” y apuntó a los 28 millones de dólares que tendría invertidos Patrick Kiblisky en la sociedad anónima. Fichajes en pausa: Sobre posibles refuerzos y el sueño de Alexis Sánchez, aclaró que el sueldo del tocopillano es inalcanzable y que primero deben escuchar a Fernando Gago.

La crisis institucional en Universidad de Chile sumó un nuevo y explosivo capítulo, pero esta vez acompañado de una noticia que paraliza a todo el pueblo azul. En medio de las investigaciones del Ministerio Público por el denominado “Caso Sartor” y las especulaciones sobre el mercado de invierno, la voz de la casa de estudios se hizo escuchar con una contundencia inédita. Héctor Humeres, prestigioso abogado, profesor y representante de la universidad en el directorio de Azul Azul, destapó la olla sobre las finanzas, los liderazgos internos, los refuerzos y, lo más importante, el anhelado estadio del club.

¿Dónde se construirá el nuevo estadio de la U de Chile para 40 mil personas?

Durante una reveladora entrevista con La Tercera, el directivo de 78 años abordó la herida más profunda de los fanáticos laicos y lanzó verdaderos bombazos. “Que la U no tenga estadio es inadmisible, insólito, su hinchada se lo merece”, recalcó con fuerza.

Lo más sorpresivo vino al destapar el nuevo panorama económico del proyecto. Humeres reveló que, a diferencia del pasado, “hoy es un tema que posee una solución financiera más abierta que antes”, confirmando de manera oficial que “existen las posibilidades en Santiago para hacer un recinto para 40 mil personas”.

Consultado por el terreno ofrecido recientemente por el alcalde de Lampa, el jurista fue totalmente pragmático y no le cerró la puerta a la comuna del sector norte de la capital: “Hay que tomar en consideración todo lo que nos pueda llevar a la construcción de nuestro estadio. No hay que cerrarse a ninguna fórmula”, añadiendo que espera que los 100 años del club (en 2027) “sean una ocasión propicia para que esto se materialice”.

¿Cuál es el rol de Patrick Kiblisky y su millonaria inversión en la U de Chile?

Dejando de lado la ilusión del estadio, Humeres aterrizó de golpe en la profunda crisis administrativa de la concesionaria, cuestionando duramente a la actual testera. “Michael Clark no es democrático. Es muy autoritario. Le gusta imponer su voluntad y hacer las cosas como a él le gustan”, aseguró al citado medio.

Sin embargo, el golpe más potente estuvo reservado para el “Caso Sartor”. Haciéndose eco de las investigaciones judiciales, fue tajante con las cifras financieras: “Al final, las cuentas que se han sacado en varios medios de comunicación, es que el señor Kiblisky tiene involucrado en Azul Azul ni más ni menos que 28 millones de dólares”. Ante esta descomunal inversión, encendió las alarmas: “Uno se pregunta qué hay en el fondo, o qué retorno quiere obtener Patrick Kiblisky. Uno se preocupa, porque eso nos desfigura totalmente la transparencia que debe haber”.

¿Por qué la universidad no le quitará el nombre y los símbolos a Azul Azul?

Otro de los flancos más delicados que abordó fue la histórica relación comercial con Huachipato. El jurista reconoció abiertamente sus dudas, señalando que “algunos negocios que se han hecho son motivos de objeciones, porque se han pagado sumas de dineros bastante relevantes con rendimientos que no han estado acorde”. Por lo mismo, valoró que la rectoría designara al reputado jurista Andrés Jana para revisar el contrato con Azul Azul.

Pese a lo anterior, y aunque confesó que los allanamientos policiales le dan “vergüenza”, Humeres se opuso radicalmente a la idea deslizada por la rectora electa de arrebatarle el nombre al equipo. “No estoy de acuerdo con eso, porque significaría que este club deportivo se iría a la Tercera División. Si usted le saca los derechos federativos, que hoy los tiene Azul Azul, el club -como tal- desaparecería de la Primera División”, alertó.

A la vez, reconoció su molestia con la vicepresidenta de la concesionaria. “No voté por ella (Cecilia Pérez) para presidenta, ni por José Ramón Correa (…) integró la mesa directiva con él (Clark). Y tuvieron conmigo un trato muy agresivo”, develó.

¿Qué dijo Héctor Humeres sobre los refuerzos de Gago y Alexis Sánchez?

Como nuevo integrante de la comisión de fútbol masculino, Humeres también analizó el mercado de fichajes y aterrizó el posible arribo de Alexis Sánchez tras los rumores de su salida de Europa. “Difícil. Es de la U. Pero gana mucho dinero y no sé si hay presupuesto para igualar lo que gana en Europa. Me encantaría que estuviera, pero traerlo significaría que solo se le contrate a él y se necesitan más refuerzos”, sentenció de manera lapidaria.

Respecto a las nuevas caras para potenciar al plantel, enfatizó que la última palabra será del entrenador. “No quiero dar una opinión sin hablar con el entrenador Fernando Gago. Como hincha, creo que hay que elegir un par de refuerzos, al menos”, explicó. Finalmente, ratificó que el objetivo de la temporada es “ganar el campeonato” y que deben escuchar al estratega “para que nos diga qué se necesita para arrasar en la cancha”.