Datos Clave Rastreo total: El Ministerio Público solicitó el detalle de todos los fondos, rentas, pagos por derechos de televisión y premios deportivos correspondientes a la U desde 2019 a la fecha. Foco en cesiones: Se investiga si Azul Azul comprometió ingresos futuros mediante “prendas comerciales o mandatos irrevocables”, permitiendo que terceros cobraran dinero del club. Sociedades en la mira: El oficio apunta directamente a determinar si Inmobiliaria Macul Sartor SpA o Asesorías e Inversiones Sartor S.A. recibieron dichos pagos.

El presente institucional de Universidad de Chile atraviesa horas críticas. A las recientes declaraciones de la rectora electa de la casa de estudios, Alejandra Mizala, quien advirtió que “no se descarta” quitarle el nombre y los símbolos a la concesionaria debido al escándalo financiero que involucra al expresidente Michael Clark, ahora se suma un nuevo y contundente golpe judicial. La investigación por el denominado “Caso Sartor” escaló hasta las más altas esferas del balompié nacional, involucrando directamente al organismo rector.

La Fiscalía exige respuestas a la ANFP: ¿Dónde está el dinero de la U?

Según una investigación revelada por el programa La Hora de King Kong, la Fiscalía de Alta Complejidad instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Metropolitana a requerir una extensa serie de antecedentes a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El objetivo de esta diligencia, firmada por el fiscal adjunto Juan Pablo Araya, es “reconstruir la relación financiera que durante los últimos años ha existido entre el organismo rector del fútbol chileno, Azul Azul y sociedades vinculadas a Sartor”. En términos prácticos, el requerimiento apunta a conocer el destino de todos los ingresos que debía percibir el club desde el año 2019.

De acuerdo a los datos expuestos por el citado medio, los investigadores buscan rastrear la totalidad de los flujos, incluyendo “derechos de televisión, premios deportivos, aportes comerciales y cualquier otro ingreso gestionado por la ANFP”.

¿Cuáles son las prendas comerciales y mandatos que investiga la PDI en la U?

El punto más delicado de la instrucción judicial radica en los posibles mecanismos jurídicos utilizados para mover el dinero. El Ministerio Público solicitó a Quilín establecer si “la ANFP fue notificada de prendas comerciales o mandatos irrevocables de cobro relacionados con Azul Azul”.

La Hora de King Kong detalla que, en términos simples, “los investigadores buscan determinar si la concesionaria comprometió ingresos futuros mediante mecanismos financieros que permitieran a terceros cobrar recursos que originalmente pertenecían a Universidad de Chile”.

Esta línea investigativa se conecta con las recientes acusaciones del exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez. El otrora dirigente testificó ante Fiscalía abordando los presuntos vínculos comerciales entre Clark y ex dueños de otros clubes, calificando las operaciones de fichajes y la estructura dirigencial como un “conflicto de interés” de carácter “obsceno”.

¿Sartor cobró dineros de Universidad de Chile?

El objetivo final de la diligencia es seguir la ruta del dinero hasta sus beneficiarios finales. El oficio emitido a la PDI instruye expresamente “requerir información para determinar si Inmobiliaria Macul Sartor SpA, Asesorías e Inversiones Sartor S.A. o cualquier otra persona natural o jurídica recibió pagos o fue beneficiaria de derechos económicos que originalmente correspondían a Azul Azul”.

El nivel de detalle exigido a la ANFP no deja espacio para ambigüedades. Deberán entregar “fechas de pago, montos transferidos, cuentas bancarias receptoras, correos electrónicos, comunicaciones formales y cualquier otro antecedente” que justifique por qué los dineros de la U terminaron en otras manos.

El oficio concluye con una severa advertencia: “en caso de no obtener la información requerida, deberá dejarse constancia formal de ello, advirtiendo expresamente la posibilidad de solicitar medidas judiciales para obtener los antecedentes o aplicar los apremios contemplados por la legislación procesal vigente”.