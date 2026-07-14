Datos Clave Cerca el segundo refuerzo: Universidad de Chile está cerca de concretar el arribo de Valentín Gauthier como su segunda incorporación, según Radio ADN. Presente: Gauthier es un defensa uruguayo que juega en León de México, club que lo dejaría partir para liberar un cupo de extranjero. Características: El zaguero de 22 años destaca por su envergadura física gracias a sus 1,91 metros de altura.

Universidad de Chile continúa avanzando en el mercado de pases. Hace algunos días los azules confirmaron el arribo del atacante argentino, Gonzalo Reyna, como su primera incorporación de cara a la segunda rueda y están cerca de sellar a su segundo refuerzo.

Según información de Radio ADN, Azul Azul quiere potenciar la defensa del equipo y quieren sumar al central uruguayo Valentín Gauthier.

U de Chile quiere potenciar la defensa con Valentín Gauthier

Valentín Gauthier es un zaguero uruguayo de 22 años, que defendió a la selección sub 20 de su país en 2023, y que pertenece a León de México, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2029.

Si bien el charrúa logró ganarse un puesto de titular en el equipo donde milita el chileno Sebastián Vegas, suma solo nueve partidos con la camiseta del equipo mexicano, seis de ellos desde la partida.

Una de las razones por las que Gauthier podría partir es para liberar un cupo de extranjero. En ese contexto, también ha sido seguido por Independiente de Avellaneda.

Las características de Gauthier que interesan a U de Chile

Valentín Gauthier es un defensor de gran envergadura física que destaca por su altura de 1,91 metros, lo que le permite destacar en el juego aéreo y en los duelos contra los delanteros.

Además, pese a su corta edad, tiene experiencia internacional gracias a su paso por la selección uruguaya sub 20. Estos factores llamaron la atención de la Universidad de Chile, que espera concretar el arribo del jugador a través de un préstamo.