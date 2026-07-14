Datos Clave La compra: La U adquirirá el 70% del pase de Marcelo Morales al New York Red Bulls. El monto: La operación se cerraría en 250 mil dólares, según TNT Sports. Contrato largo: Morales firmaría por tres años y sin cláusula de salida.

Universidad de Chile está cerca de cerrar una operación favorable en todo sentido con Marcelo Morales. El lateral izquierdo, que regresó al club a comienzos de este 2026 a préstamo desde el New York Red Bulls, será comprado en definitiva por los azules antes de que termine el año.

Según información de TNT Sports, Azul Azul hará uso de la opción de compra por el 70 por ciento del pase que pertenece al club estadounidense, en una operación que se cerraría en 250 mil dólares. El CDA ya tenía en su poder el 30 por ciento restante de la carta, por lo que, de concretarse la compra, la U volverá a poseer el 100 por ciento del pase del jugador formado en casa. Además, Morales firmaría por tres años y sin cláusula de salida.

El buen negocio de la U con Marcelo Morales

Morales dejó la U a fines de 2024 rumbo al New York Red Bulls, en una salida que pudo ser gratuita porque terminaba contrato, pero el lateral negoció condiciones que dejaron ingresos para el club: en febrero de 2025, la U recibió 500 mil dólares por su traspaso y conservó ese 30 por ciento de su ficha. Ahora, poco más de un año después, puede recuperar el porcentaje mayoritario del pase por la mitad de ese monto.

¿Es la primera vez que la U hace este tipo de negocio?

La operación recuerda a la maniobra que el club ya realizó con Nicolás Guerra, a quien vendió a Ñublense y luego recompró, en una fórmula que combina ingresos inmediatos con la posibilidad de recuperar al jugador si su rendimiento lo amerita. Con Morales, además, hay un componente contractual relevante: firmar sin cláusula de salida evita repetir lo ocurrido en 2024, cuando su negativa a renovar generó preocupación por la posibilidad de perderlo a costo cero.

El regreso de Morales a la titularidad

Durante 2025, la salida de Morales no se sintió con tanta fuerza porque Matías Sepúlveda elevó su nivel y terminó siendo vendido al fútbol argentino. Con Sepúlveda fuera del club, Morales regresó para ocupar la banda izquierda y rápidamente se instaló como una de las figuras del plantel, al punto de asumir hoy el brazalete de capitán bajo el mando de Fernando Gago. Ahora, con la compra en marcha, será tarea del propio jugador seguir elevando su rendimiento en lo que resta de su ciclo en el CDA.