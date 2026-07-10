Datos Clave Los tres arqueros que busca U de Chile: Matías Dituro, Gabriel Arias y Thomas Gillier El que más opciones tiene de llegar: Arias porque quieren rescindirle contrato en Newell’s Los otras dos opciones son difíciles: Están considerados en sus clubes y quieren mantenerse fuera

Fernando Gago pidió un arquero en U de Chile: el DT quiere competencia para Gabriel Castellón (tomando en cuenta que es probable que a fin de año se vaya Cristopher Toselli) y son tres nombres importantes desde el exterior los que suenan en el Centro Deportivo Azul, aunque hay uno de ellos que pudiera tener el camino más allanado rumbo al elenco universitario.

Se trata de porteros nacionales, algo que es requisito, dado que no tiene cupos de extranjeros disponibles para fichajes en este mercado de invierno. Las tres opciones son de jerarquía.

Los tres arqueros que suenan en U de Chile para competir con Castellón

Se trata de Matías Dituro, Gabriel Arias y Thomas Gillier: los tres porteros son del gusto de Fernando Gago y de la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo, por los que ahora falta que se inicien las gestiones formales por alguno de ellos.

¿Qué arquero tiene más opciones de llegar a U de Chile?

Gabriel Arias es el arquero que más opciones tiene de llegar a U de Chile, ya que en su club Newell’s Old Boys de Argentina buscan rescindirle su contrato, debido a que en febrero sufrió una lesión y no ha podido jugar desde ese entonces.

El caso de Matías Dituro es más complejo: renovó hace pocos meses en Elche de España y tiene contrato hasta junio de 2027. Además, él siempre se ha mostrado interesado en mantenerse en Europa y desde el club lo quieren, por lo que hay pocas opciones.

Finalmente, lo de Thomas Gillier parece aún más complejo porque el año pasado lo compró Bologna de Italia y lo cedió a Montreal CF de la Major League Soccer, aunque la idea del elenco europeo es prepararlo para que finalmente juegue con su camiseta y pelee la titularidad en el futuro.

¿Qué refuerzos busca U de Chile?

Aparte de un arquero, U de Chile busca otros refuerzos para potenciar su plantel y meterse en la pelea por el título del Campeonato Nacional 2026. Sonó como posibilidad bombástica Matías Zaracho de Racing, pero fue descartado.

Las otras posiciones que se manejan son un defensa, un volante central y un extremo, aunque no hay más nombres rondando.