Datos Clave Destino sorpresivo: El volante fue oficializado como nuevo refuerzo del Tepatitlán FC, equipo de la segunda categoría del fútbol azteca. Préstamo interrumpido: Dejó Provincial Osorno antes de tiempo para tomar esta oportunidad internacional. Sigue ligado al CDA: Su pase pertenece a Universidad de Chile, club al que espera regresar con mayor experiencia.

El mercado de pases no solo se mueve en el Centro Deportivo Azul con el primer equipo, sino que también sacude a los talentos exportables de Universidad de Chile. En una jugada que pocos tenían en el radar, el canterano Fernando Sanguinetti interrumpió su paso por las divisiones de ascenso en nuestro país para armar las maletas y partir al extranjero.

El volante de 21 años decidió poner fin anticipadamente a su cesión en Provincial Osorno para aceptar una oferta internacional que le permitirá relanzar su carrera y ganar el roce competitivo que no pudo consolidar durante el primer semestre de 2026.

¿En qué equipo de México jugará Fernando Sanguinetti?

El destino del mediocampista nacional está en la Liga de Expansión MX (la segunda categoría del fútbol mexicano). En las últimas horas, Sanguinetti fue presentado oficialmente como la nueva incorporación del Tepatitlán FC.

A través de sus redes sociales, el elenco azteca le dio la bienvenida al chileno junto a otros seis mediocampistas que llegan a potenciar el plantel para la segunda mitad del año. El club no escatimó en elogios para su nueva patrulla en el centro del campo, anunciándolos bajo el lema: “Visión, corazón, talento y recorrido”.

Esta será la primera aventura internacional para el joven formado en la U, en un torneo conocido por ser muy físico y una vitrina constante hacia la Primera División de México.

¿Cómo le fue a Fernando Sanguinetti en Provincial Osorno y San Felipe?

El 2026 ha sido un año de cambios rápidos para Sanguinetti. A principios de temporada, el volante había sido cedido a Unión San Felipe en la Primera B, pero su estadía en el Valle del Aconcagua duró menos de dos meses.

Buscando continuidad, recaló en Provincial Osorno para disputar el torneo de Segunda División Profesional. Con los “Toros”, el mediocampista logró ver acción en 10 partidos (contabilizando la liga y la Copa Chile), aunque no logró registrar goles ni asistencias.

Ante este escenario, la propuesta de salir de Chile apareció como el trampolín perfecto para cambiar de aire y buscar el protagonismo deseado.

¿Qué pasará con el pase del jugador en la U de Chile?

Un detalle fundamental de esta operación es que Sanguinetti no se desvincula de Universidad de Chile. El jugador mantiene contrato vigente con el elenco laico, por lo que su llegada al Tepatitlán FC se concreta en calidad de préstamo.

El objetivo de la gerencia deportiva azul y del entorno del futbolista es claro: que el salto a la liga mexicana le otorgue la madurez táctica y los minutos en cancha necesarios para, eventualmente, volver al CDA siendo una alternativa real para el primer equipo.

En resumen

El canterano de la U, Fernando Sanguinetti, finalizó su préstamo en Provincial Osorno para convertirse en nuevo jugador del Tepatitlán FC de la Liga de Expansión de México. El volante de 21 años, cuyo pase sigue perteneciendo a Universidad de Chile, sumará su primera experiencia en el extranjero tras un semestre donde disputó 10 partidos en el sur del país.

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