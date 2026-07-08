Datos Clave Sanción de tres partidos: El Tribunal de Disciplina castigó al defensor laico con tres fechas de suspensión, las cuales deberá cumplir exclusivamente en el torneo de Copa Chile. El lapidario informe de Piero Maza: El castigo aumentó debido a que el árbitro detalló minuciosamente los airados reclamos e insultos del futbolista antes de dejar la cancha. Ausencia prolongada: El jugador ya cumplió una fecha de suspensión y quedará fuera ante Unión San Felipe y en el hipotético duelo de octavos de final.

La alegría por la agónica victoria 3-2 ante Santiago Wanderers en Valparaíso se vio empañada rápidamente en las oficinas del Centro Deportivo Azul (CDA). Mientras el plantel de Universidad de Chile celebra el liderato de su zona con 10 puntos, el panorama administrativo arrojó un balde de agua fría para la planificación deportiva del club. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó tras la última jornada de la Copa Chile y ratificó una de las sanciones más severas en lo que va del torneo: tres fechas de suspensión obligatoria para el lateral Marcelo Morales.

Los detalles del informe de Piero Maza que condenó a Marcelo Morales

La expulsión del carrilero izquierdo frente a Unión La Calera parecía, en primera instancia, un contratiempo menor producto de una doble amonestación en los registros del juego. Sin embargo, el verdadero problema para el Romántico Viajero se originó en los minutos posteriores a la jugada. El juez del encuentro, Piero Maza, fue categórico al redactar el informe oficial que llegó a los escritorios de Quilín.

El réferi detalló de forma minuciosa las airadas reacciones, los reclamos desmedidos y los insultos proferidos por Morales antes de abandonar la cancha del Estadio Nacional. El Tribunal de Disciplina consideró este comportamiento como un agravante severo, aplicando una sanción penal muy superior a la habitual por una doble tarjeta amarilla. Aunque la dirigencia intentó apelar a los antecedentes del futbolista, los registros del réferi resultaron lapidarios y dejaron sin margen de maniobra a la defensa de la concesionaria azul.

El complejo panorama táctico que enfrenta Fernando Gago

Esta resolución del organismo disciplinario se transforma de inmediato en un dolor de cabeza estratégico para el director técnico estudiantil, Fernando Gago. Morales no solo es una pieza inamovible en la banda izquierda por su proyección, sino que también ejerce un rol de liderazgo clave dentro del andamiaje del equipo titular.

La prolongada ausencia del carrilero zurdo desnuda la falta de variantes nominales que posee la plantilla laica en esa zona específica de la retaguardia. De cara a los próximos desafíos del certamen, el estratega argentino y su cuerpo técnico se verán obligados a improvisar perfiles cambiados, modificar el esquema táctico o derechamente echar mano a las divisiones inferiores del club para encontrar un sustituto idóneo que pueda sostener el rigor de la competencia.

Qué partidos se pierde Marcelo Morales en la Copa Chile 2026

Al tratarse de una sanción exclusiva para el torneo copero, el defensor deberá purgar sus fechas de castigo sin afectar su presencia en el Campeonato Nacional. El cronograma del castigo quedó establecido de forma automática según las bases de la ANFP:

Morales ya limpió la primera jornada de sanción el pasado fin de semana viendo desde la tribuna el triunfo ante los “Caturros” en Valparaíso. La segunda fecha de suspensión la pagará de forma obligatoria en el cierre de la fase grupal frente a Unión San Felipe, compromiso programado para el próximo mes de agosto.

Finalmente, al tener la clasificación prácticamente amarrada gracias a las 10 unidades que los mantienen en la cima de la tabla, la U perderá al “Shelo” para el partido de ida de los octavos de final si se sella el paso a la siguiente ronda. De esta forma, el carrilero recién estará habilitado para volver a la acción en la Copa Chile en la llave de cuartos de final regionales, siempre y cuando sus compañeros logren sortear la primera fase de eliminación directa sin él en la cancha.

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