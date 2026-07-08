Datos Clave Pausa en el torneo: Hoy miércoles 8 de julio no hay duelos programados. La acción vuelve el jueves 9 en Boston con Francia vs. Marruecos; continúa el viernes 10 con España vs. Bélgica en Los Ángeles; y cierra el sábado 11 con Noruega vs. Inglaterra (Miami) y Argentina vs. Suiza (Kansas). La caída de Colombia: El combinado cafetalero quedó eliminado ayer tras empatar sin goles en 120 minutos y caer por 4-3 en la tanda de penales ante Suiza. Messi es el rey: Con los ocho tantos marcados en esta edición, Lionel Messi llegó a 21 goles históricos en Mundiales, superando el viejo récord de Miroslav Klose (16) y liderando la tabla histórica.

El Mundial 2026 ha cerrado definitivamente una vibrante etapa de octavos de final tras la agónica clasificación de la selección de Suiza, que este martes por la noche selló el último boleto a la ronda de los ocho mejores al superar a Colombia por 4-3 en la tanda de penales, luego de mantener un cerrado empate 0-0 durante los 120 minutos reglamentarios en Vancouver. Con este resultado, el cuadro helvético rompió una sequía histórica al meterse a los cuartos de final de la cita planetaria por primera vez desde 1954, bajando el telón de una fase implacable. De este modo, este miércoles 8 de julio se presenta como la primera y necesaria jornada de descanso en el torneo organizado en Norteamérica; una tregua sin partidos oficiales en el calendario que la audiencia aprovecha para proyectar el exigente panorama que se avecina a partir de este jueves 9 de julio, cuando Francia y Marruecos abran los fuegos en Boston. La acción de la ronda de los ocho mejores continuará el viernes 10 con el choque entre España y Bélgica en Los Ángeles, y concluirá el sábado 11 con los cruces de Noruega ante Inglaterra en Miami y la llave de Argentina frente a Suiza en Kansas.

Más allá del ordenamiento del fixture, la expectación de los aficionados se mantiene intacta debido al enorme peso histórico y estadístico que rodea a las escuadras sobrevivientes en esta recta final hacia la gran definición del próximo 19 de julio. Este receso encuentra al planeta fútbol asimilando hitos monumentales, como el récord sin precedentes de Lionel Messi, quien alcanzó los 21 goles en su historial mundialista tras anotar un total de ocho tantos en lo que va de esta edición, superando la mítica marca de Miroslav Klose, al mismo tiempo que se convive con la resaca del adiós definitivo de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo tras la reciente eliminación lusa. Asimismo, la previa de los cuartos de final enciende el debate sobre el recambio generacional del fútbol de élite, centrando las miradas en los jóvenes talentos nacidos después del 1 de enero de 2005 que lideran a sus países, tales como Lamine Yamal en España, Ayyoub Bouaddi en Marruecos, Désiré Doué en Francia y Nico O’Reilly en Inglaterra, quienes no solo buscan instalar a sus selecciones en las semifinales, sino también consolidar sus opciones al Premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA.



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