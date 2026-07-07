Lucas Assadi se ha llevado las más duras criticas en U de Chile: el delantero no ha repetido el buen 2025 que tuvo y fue “borrado” por el DT Fernando Gago en los últimos partidos de los Azules, debido a una actitud de desgano que incluso ha mostrado en las tribunas, donde se le ha visto con poco ánimo mientras sus compañeros están en la cancha.

No obstante, al parecer hubo un cambio de chip en el jugador y se ha mostrado con una actitud totalmente distinta en sus vacaciones, al parecer con la intención de revertir su situación en la U de cara al segundo semestre.

El cambio de chip de Lucas Assadi antes de su regreso a U de Chile

A través de sus redes sociales, Lucas Assadi ha publicado exigentes trabajos de entrenamiento en sus días de descanso. Bajo la tutela del preparador físico Matias Covarrubias, el jugador ha realizado ejercicios físicos y con balón, algo que puede ser muy valorado por Gago y la U de Chile.

Hay que ver si sostiene esa disposición cuando vuelva a los entrenamientos del equipo la próxima semana, momento en el que tendrá una intertemporada clave en la consideración de Fernando Gago.

¿Cuándo vuelven a la actividad U de Chile y Lucas Assadi?

U de Chile vuelve a jugar el domingo 26 de julio a las 17:30 horas ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, compromiso válido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.

Sería un buen momento para que Assadi deje atrás seis partidos sin ser citado y le demuestre a Fernando Gago que puede ser titular y recuperar su mejor versión del segundo semestre del año pasado.