Datos Clave Nuevo atacante azul: La U confirmó al extremo argentino Gonzalo Reyna, de 19 años. Préstamo con opción: Llega a préstamo sin cargo por un año con opción de compra. Pedido de Gago: Fernando Gago impulsó su llegada tras conocerlo en Racing.

Universidad de Chile ya tiene a su primera cara nueva para la segunda rueda, y lleva el sello de su entrenador. Los azules oficializaron este lunes la llegada de Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años que arriba a préstamo desde Racing Club por expreso pedido de Fernando Gago.

La operación se ajusta a la fórmula que Azul Azul viene repitiendo: un préstamo sin costo por un año, con una opción de compra a futuro. Si el rendimiento convence, la U podrá quedarse con el 50 por ciento de su pase por 1,5 millones de dólares, una cifra que se pagaría recién al término de la cesión. Como tiene edad de juvenil, además, será inscrito en el fútbol joven y no ocupará un cupo de extranjero.

¿Por qué la U fichó a Reyna?

El técnico coincidió con Reyna en Racing, cuando el juvenil despuntaba en la cantera y entrenaba con el primer equipo, y no dudó en sumarlo. “Lo vengo siguiendo desde hace tiempo. Es un chico que está en un desarrollo importante. Puede jugar por las dos bandas, que es lo que necesito en ese puesto”, explicó el DT. El propio jugador valoró el reencuentro.

“Conozco muy bien el juego de Fernando. Sé que le gusta que los extremos encaren y sean directos, y esas son mis características”, señaló.

¿Quién es Gonzalo Reyna?

Un extremo zurdo, veloz y encarador. Formado en Racing, Reyna debutó en la Primera de la Academia en septiembre de 2025 y este año salió a rodar al Boston River de Uruguay, donde sumó 20 partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana, con tres asistencias. En ese torneo, de hecho, ya se cruzó con el fútbol chileno: enfrentó dos veces a O’Higgins.

Su contrato con Racing corre hasta fines de 2028 y su cláusula de salida es de 22 millones de euros, un dato que grafica la proyección que le ven.