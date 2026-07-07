Unión La Calera y Coquimbo Unido se enfrentan este miércoles 8 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El partido no tendrá transmisión televisiva, pero se podrá sintonizar vía streaming en la plataforma de HBO Max.

Los cementeros llegaron a esta instancia tras culminar en el primer lugar del Grupo D con 13 puntos, por encima de Audax Italiano, la U y La Serena. Por su parte, los piratas ganaron el Grupo A con 14 unidades, superando a Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

¿Quién transmite La Calera vs Coquimbo por la Copa de la Liga 2026?

El compromiso entre Unión La Calera y Coquimbo Unido será transmitido exclusivamente a través de la plataforma de HBO Max. Quienes tengan contratado TNT Sports Premium en su televisión de pago podrán acceder al contenido sin pagar una suscripción al servicio de streaming.

TV: No tendrá transmisión.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Coquimbo por la Copa de la Liga 2026?

Unión La Calera recibe a Coquimbo Unido este miércoles 8 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Miércoles 8 de julio

Hora: 19:00 horas

Estadio: Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

Árbitros de La Calera vs Coquimbo

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Eric Pizarro

4to árbitro: Mario Salvo

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan La Calera y Coquimbo?

Unión La Calera llega a este compromiso tras ganar dos de sus últimos tres compromisos. En el último de ellos igualó 1-1 en su visita a Unión San Felipe por la fase de grupos de la Copa Chile.

Por su parte, Coquimbo registra dos empates consecutivos. Los piratas vienen de igualar 1-1 como forastero ante Deportes Iquique por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

La última vez que ambos se vieron las caras fue el pasado 24 de abril, cuando los aurinegros se impusieron por 2-1 a los cementeros en el Nicolás Chahuán Nazar por el Campeonato Nacional.

Formaciones de La Calera vs Coquimbo

Formación de La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Lavín; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Camilo Moya; Martín Hiriart, Matías Campos López y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Formación de Coquimbo

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Pablo Rodríguez, Guido Vadalá; Nicolás Johansen y Martín Mundaca. DT: Hernán Caputto.