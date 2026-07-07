España enfrenta a Bélgica este viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) de Inglewood, desde las 15:00 horas de Chile, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales del torneo en uno de los cruces más atractivos de esta ronda.

Los dos llegan por caminos muy distintos. España, una de las grandes candidatas al título, dejó en el camino a Portugal con un agónico 1-0 definido por Mikel Merino en el minuto 91, en un partido que marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo. Bélgica, en tanto, se sacudió de su irregularidad y goleó 4-1 a Estados Unidos para eliminar al último anfitrión que seguía en pie.

La Roja de Luis de la Fuente es la sensación del torneo: llega invicta, sin recibir goles y con una generación de lujo encabezada por Lamine Yamal, Pedri y Rodri. Su solidez defensiva ha sido histórica en esta Copa del Mundo. Enfrente estará una Bélgica en plena transición tras el fin de su generación dorada, pero con carácter y con nombres como Kevin De Bruyne, Youri Tielemans y Charles De Ketelaere para pelearle a cualquiera.

¿Qué canal transmite España vs Bélgica EN VIVO?

El partido de los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan España vs Bélgica?

España vs Bélgica se juega este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 10 de julio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Los Ángeles (SoFi Stadium)

El duelo corresponde a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver España vs Bélgica ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS España vs Bélgica?

España vs Bélgica no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo llegan España y Bélgica a los cuartos?

España terminó primera del Grupo H con siete puntos y sin encajar goles (4-0 a Arabia Saudita, 0-0 con Cabo Verde y 1-0 sobre Uruguay), luego superó los 16avos y en octavos venció 1-0 a Portugal con gol de Merino en el descuento.

Bélgica ganó el Grupo G con cinco puntos, remontó de manera épica a Senegal en los 16avos (3-2 en la prórroga) y en octavos goleó 4-1 a Estados Unidos para dejar sin Mundial al anfitrión.

El cruce de Los Ángeles tiene además historia mundialista: la única vez que se vieron en una Copa del Mundo fue en México 1986, cuando Bélgica eliminó a España en cuartos de final tras una definición por penales. Cuatro décadas después, la Roja buscará revancha y un lugar entre los cuatro mejores del planeta.