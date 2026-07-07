Datos Clave Cifras de terror: De 267 futbolistas extranjeros registrados en el país, 114 no registran actualmente autorización vigente para trabajar, lo que equivale al 42,7% del total. Crisis transversal: El problema afecta a 80 de los 198 jugadores inscritos en el fútbol masculino, mientras que en la rama femenina, 34 de 69 jugadoras se encuentran en esa misma condición. Embestida a Quilín: Los gremios acusan que ya habían expuesto esta problemática a la ANFP, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas o soluciones efectivas para enfrentarla.

Lo que comenzó hace unos días como una explosiva denuncia contra Deportes La Serena ha mutado en el mayor escándalo administrativo del último tiempo. Este martes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf) detonaron una verdadera bomba que sacude los cimientos del balompié nacional: exigen regularizar de inmediato la situación migratoria de los futbolistas extranjeros en el fútbol chileno.

A través de un lapidario comunicado oficial, ambas entidades dejaron al descubierto una negligencia masiva que no solo expone a los clubes a históricas sanciones de puntos, sino que precariza de forma dramática la vida de los deportistas en nuestro país.

¿Qué denunció el Sifup sobre los jugadores extranjeros en Chile?

El Sifup y Anjuf alertaron una situación migratoria grave en el fútbol profesional chileno. Según el comunicado difundido por ambas organizaciones, de 267 futbolistas extranjeros registrados, 114 no cuentan actualmente con autorización vigente para trabajar.

La cifra golpea porque no se trata de un caso aislado ni de una discusión administrativa menor. El propio comunicado advierte que la falta de regularización migratoria afecta derechos laborales, previsionales y sociales de futbolistas que ya están dentro del sistema competitivo chileno.

El mensaje apunta a todos los actores: clubes, ANFP y autoridades. Los sindicatos piden ordenar los procesos de contratación e inscripción para que los jugadores extranjeros no queden atrapados en una zona gris mientras compiten profesionalmente.

Sifup y @ANJUFChile alertan sobre una situación migratoria que afecta al fútbol profesional chileno. De 267 futbolistas extranjeros/as registrados/as en el país, 114 no registran actualmente autorización vigente para trabajar, lo que equivale al 42,7% del total. Se trata de una… pic.twitter.com/NhK2gl3TeN — Sifup Chile (@sifup) July 7, 2026

¿Cuántos futbolistas extranjeros no tienen permiso de trabajo?

La cifra total es de 114 futbolistas extranjeros y extranjeras sin autorización vigente para trabajar, de un universo de 267 registrados. Eso equivale al 42,7% del total.

El desglose muestra que el problema cruza tanto al fútbol masculino como al femenino.

Categoría Extranjeros/as registrados/as Sin autorización vigente Porcentaje aproximado Fútbol masculino 198 80 40,4% Fútbol femenino 69 34 49,3% Total 267 114 42,7%

El dato más duro está en el fútbol femenino: casi una de cada dos jugadoras extranjeras registradas aparece sin autorización vigente para trabajar. En el masculino, la cifra también es alta: 80 casos sobre 198 futbolistas.

¿Por qué esta denuncia golpea a la ANFP y a los clubes?

La denuncia golpea a la ANFP y a los clubes porque el comunicado apunta directamente a la responsabilidad institucional. Sifup y Anjuf sostienen que los clubes deben colaborar en la obtención de permisos y autorizaciones de sus futbolistas extranjeros, mientras que la ANFP debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Ese punto es clave. No se trata solo de si un jugador puede entrar a la cancha. También está en juego si puede trabajar con respaldo legal, cotizar, acceder al sistema de salud, abrir una cuenta bancaria o ejercer derechos laborales básicos.

El Sifup ya había advertido que ha encontrado futbolistas extranjeros con meses en Chile que siguen con dificultades para regularizar su situación, lo que les impide realizar trámites básicos como abrir una cuenta bancaria o acceder normalmente al sistema financiero.

¿Qué problemas enfrentan los futbolistas sin regularización migratoria?

La falta de autorización vigente para trabajar no es solo un trámite pendiente. Según el comunicado, afecta la vida cotidiana de los futbolistas y jugadoras porque dificulta gestiones básicas fuera de la cancha.

Entre los principales problemas aparecen:

abrir cuentas bancarias;

obtener Clave Única;

acceder a prestaciones de salud;

gestionar cotizaciones;

formalizar relaciones contractuales;

ejercer derechos laborales con certeza.

Por eso el llamado de Sifup y Anjuf no está planteado solo como una denuncia deportiva. Es una advertencia laboral, migratoria y previsional que deja expuesto un problema estructural del fútbol chileno.

¿Puede haber sanciones para los clubes por jugadores extranjeros irregulares?

El comunicado de Sifup y Anjuf no anuncia sanciones concretas ni menciona castigos deportivos inmediatos. Lo que sí instala es un escenario delicado para los clubes, porque cualquier irregularidad migratoria puede derivar en problemas laborales, previsionales, tributarios o administrativos.

En lo deportivo, cualquier eventual castigo dependerá de una revisión caso a caso: si hubo inscripción irregular, si el jugador disputó partidos sin cumplir las exigencias reglamentarias y si el Tribunal de Disciplina de la ANFP decide abrir una investigación.

Ese es el punto que hace crecer el caso. La denuncia anterior por Deportes La Serena puso el foco en un club; ahora, la cifra entregada por Sifup y Anjuf muestra que el problema podría ser mucho más amplio.

¿Qué le exigen Sifup y Anjuf a la ANFP?

Sifup y Anjuf pidieron revisar de manera urgente los procesos de contratación, inscripción y regularización migratoria de futbolistas extranjeros y extranjeras.

Las organizaciones ya activaron un trabajo especializado en materia migratoria para levantar antecedentes, acompañar a los jugadores afectados y sostener conversaciones con las autoridades correspondientes. El Sifup también informó previamente que contrató un equipo especializado y ha buscado agilizar los procesos con autoridades.

La exigencia final es clara: fortalecer el fútbol profesional chileno requiere que quienes participan en la actividad lo hagan bajo condiciones de plena regularidad migratoria, laboral y previsional.

¿Cómo se conecta esta denuncia con el caso de Deportes La Serena?

La nueva alerta aparece justo después de la denuncia publicada por La Hora de King Kong sobre futbolistas extranjeros de Deportes La Serena que habrían jugado con visa de turista durante parte de la temporada.

Ese antecedente abrió la discusión sobre el cumplimiento de la normativa migratoria en el fútbol chileno. La respuesta posterior de Sifup y Anjuf amplió el foco: ya no se habla únicamente de un plantel, sino de una situación que afecta a más de un centenar de futbolistas extranjeros y extranjeras.

La diferencia es importante. El caso La Serena encendió la alarma; el comunicado gremial la transformó en un problema nacional para la industria.

En resumen

Sifup y Anjuf denunciaron que 114 de 267 futbolistas extranjeros y extranjeras registrados en Chile no tienen autorización vigente para trabajar, equivalente al 42,7% del total. La alerta golpea a clubes y ANFP, abre dudas sobre los procesos de contratación e inscripción, y deja al fútbol chileno frente a una crisis migratoria que exige respuestas urgentes.

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