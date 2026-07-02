Datos Clave El origen del caso: Un reportaje del medio La Hora de King Kong reveló que siete extranjeros de Deportes La Serena habrían jugado todo el semestre con visa de turista. El riesgo deportivo: Las bases del Campeonato Nacional 2026 estipulan multas de 500 UF y la pérdida de puntos por cada partido disputado con jugadores mal inscritos. La defensa del club: Pese a la gravedad de las acusaciones, desde la dirigencia papayera descartaron las irregularidades y aseguraron a medios regionales que los documentos ya están al día.

Un verdadero terremoto administrativo amenaza con sacudir los cimientos del fútbol chileno. En las últimas horas, una explosiva denuncia periodística puso contra las cuerdas a un equipo del Campeonato Nacional 2026, acusando una grave falta a la normativa migratoria que podría terminar con castigos deportivos sin precedentes por parte de la ANFP.

La información, que ya genera eco en todo el país, apunta directamente a la situación legal de siete futbolistas foráneos que habrían disputado gran parte de la primera rueda de manera irregular. Los antecedentes destapan los detalles de una controversia que mezcla el Código del Trabajo, las leyes de extranjería y el siempre estricto reglamento del balompié nacional.

¿De qué acusan a La Serena y quiénes son los futbolistas involucrados?

El caso fue revelado por el periodista Juan Cristóbal Guarello a través de su plataforma La Hora de King Kong. En la publicación original, se señala textualmente que “los siete jugadores extranjeros del club cuya propiedad final es de Fernando Felicevich entraron a Chile con visa de turista y se han mantenido en esa condición todo este tiempo”.

El reportaje detalla que Tomás Escalante, Francis Mac Allister, Rafael Delgado, Federico Lanzillota, Nicolás Steffanelli, Andrés Zanini y Alan Fabricio Díaz son los involucrados. Según la denuncia, “todos ellos, para eludir la obligación legal de sólo permanecer tres meses en nuestro país en esa condición, tuvieron que salir del país y volver a entrar para renovar su estadía”. Además, se recalca que recién el 15 de mayo de este año habrían pedido sus visas de trabajo formales.

¿Qué castigos arriesga La Serena si se confirma la irregularidad?

Las consecuencias podrían ser catastróficas para el elenco granate. El artículo 51.3 de las bases de la ANFP exige cumplir con “todas las reglas relativas a la inmigración y residencia de dichos jugadores en Chile” y estipula explícitamente que los deportistas deben solicitar su visado antes de llegar al territorio nacional.

Si se comprueba que jugaron de manera irregular, el artículo 10 de las mismas bases es tajante: “este no cumplimiento señala multas de 500 UF y la pérdida de cada partido que se disputen con jugadores mal inscritos”. A la pérdida de puntos, se suma que la legislación chilena contempla severas multas económicas para los empleadores que contraten trabajadores en situación irregular e incluso la expulsión del país para los extranjeros infractores.

¿Cuál es la respuesta de la dirigencia papayera ante la denuncia?

Pese al revuelo mediático, en la Cuarta Región llamaron a la calma. Según consignó el diario El Día, fuentes internas de Deportes La Serena desestimaron las acusaciones en la antesala de su duelo por Copa Chile frente a Cobresal de este miércoles.

Desde el cuadro serenense aseguraron al citado medio regional que “todos los jugadores se encuentran regularizados en la institución”, descartando que actualmente exista un inconveniente legal. En la misma línea, Mi Radio reportó que, si bien las solicitudes de permisos de trabajo habrían sido ingresadas en mayo, a la fecha los documentos estarían completamente regularizados, aunque el Tribunal de Disciplina de la ANFP aún podría investigar de oficio los meses previos a la tramitación.

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