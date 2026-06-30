Cobresal se enfrenta a Deportes La Serena este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Chile 2026. El partido no tendrá transmisión en vivo en la televisión ni tampoco vía streaming.

¿Quién transmite Cobresal vs La Serena por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Cobresal vs Deportes La Serena por la Copa Chile 2026 no tendrá transmisión televisiva ni tampoco vía streaming, por lo que no se podrá sintonizar en vivo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs La Serena por la Copa Chile 2026?

Cobresal vs Deportes La Serena juegan este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por el Grupo C de la Copa Chile 2026.

Fecha: Miércoles 1 de julio

Hora: 18:00 horas

Estadio: El Cobre, El Salvador

Árbitros de Cobresal vs La Serena

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Francisco Gilabert

¿Cómo llegan Cobresal y La Serena?

Cobresal viene de sufrir un nuevo traspié en la Copa Chile 2026. Los mineros no pudieron en condición de local y cayeron por la cuenta mínima frente a Deportes Antofagasta. Este resultado mantiene a los dirigidos por Gustavo Huerta en el último lugar del Grupo C con apenas un punto.

Por su parte, Deportes La Serena llega luego de un importante triunfo por 2-1 sobre Cobreloa en el Estadio La Portada. Con esta victoria, los papayeros sumaron 4 unidades y se situaron en el tercer puesto del Grupo.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 24 de junio en este mismo certamen, donde igualaron sin goles en la Cuarta Región.

Formaciones de Cobresal vs La Serena

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; José Tiznado, Franco Bechtholdt, Benjamín Valenzuela, Aaron Astudillo; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Aníbal Gajardo, Guillermo Pacheco; Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Formación de La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Rafael Delgado, Bastián Contreras; Francis Mac Allister, Joan Orellana, Matías Pinto, Felipe Chamorro, Milovan Velásquez; Fabricio Díaz. DT: Felipe Gutiérrez.

Cobresal vs La Serena minuto a minuto