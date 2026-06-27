Deportes La Serena recibe a Cobreloa este domingo 28 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite La Serena vs Cobreloa por la Copa Chile 2026?

El partido entre Deportes La Serena y Cobreloa por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Chile tendrá transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Cobreloa por la Copa Chile 2026?

Deportes La Serena vs Cobreloa se enfrentan este domingo 28 de junio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: La Portada, La Serena

Árbitros de La Serena vs Cobreloa

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Matías Medina

4to árbitro: Víctor Manzor

¿Cómo llegan La Serena y Cobreloa?

Deportes La Serena llega a este duelo en un complejo momento. Los papayeros enfilan cinco partidos sin conocer de triunfos y en la Copa Chile registran una derrota y un empate, con lo que se sitúan en el tercer puesto del Grupo C con un solo punto.

Por el otro lado, Cobreloa goza de un gran presente y viene de imponerse a Cobresal en el Clásico Minero. Con este resultado, los loínos sumaron cuatro puntos en la zona y marchan en el segundo puesto.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue en agosto de 2023, cuando los naranjas se impusieron por la cuenta mínima en condición de local.

Formaciones de La Serena vs Cobreloa

Formación de La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Rafael Delgado, Bastián Contreras; Francis Mac Allister, Joan Orellana, Matías Pinto, Felipe Chamorro, Milovan Velásquez; Fabricio Díaz. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de Cobreloa

Hugo Araya; Bastián San Juan, David Tapia, Rodolfo González, Cristian Muga; Facundo Velazco, Tomás Aránguiz, Lucas Cornejo, Agustín Quezada; Esteban Gallardo y Álvaro Delgado. DT: César Bravo.

La Serena vs Cobreloa minuto a minuto