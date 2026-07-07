Datos Clave El gesto oculto: Romelu Lukaku y sus compañeros celebraron el gol definitivo imitando los característicos pasos de baile de Donald Trump. La motivación: La burla fue una respuesta directa al inédito lobby político que permitió la habilitación irregular del delantero rival, Folarin Balogun. El misil digital: La federación europea remató la noche publicando el desafiante mensaje “Anula esta” en sus redes oficiales, desatando la furia local.

La goleada de Bélgica sobre Estados Unidos ya quedó en los registros del Mundial 2026, pero hubo un detalle que siguió creciendo después del partido: la burla de los jugadores belgas contra Donald Trump tras el cuarto gol de Romelu Lukaku.

El gesto apareció en plena celebración, cuando varios futbolistas imitaron el baile que Trump suele hacer en sus actos públicos. No fue una escena aislada: minutos después, la cuenta oficial de Bélgica remató el mensaje con un “Overturn this”, una frase que en español puede leerse como “Revoca esto” o “Anula esta”.

¿Cuál fue la burla de Bélgica contra Donald Trump?

La burla apareció tras el cuarto gol de Bélgica ante Estados Unidos. Romelu Lukaku lideró el festejo y varios de sus compañeros lo siguieron con movimientos similares al baile que Donald Trump suele hacer al ritmo de Y.M.C.A. en sus actos públicos.

La escena duró pocos segundos, pero bastó para que el gesto se viralizara. En un partido marcado por la polémica previa con Folarin Balogun, la celebración belga fue interpretada como una respuesta directa al presidente estadounidense.

No fue una provocación improvisada. El equipo europeo venía molesto por la decisión que permitió jugar a Balogun, y el 4-1 le dio a Bélgica el escenario perfecto para responder sin decir una palabra en la cancha (y luego en el vestuario).

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

The Belgium team recreated the Trump dance after the 4-1 win over USA 😭😭😭 pic.twitter.com/ETx4RSBml4 — george (@StokeyyG2) July 7, 2026

¿Por qué Bélgica apuntó contra Trump?

Bélgica apuntó contra Trump por el caso Folarin Balogun. El delantero de Estados Unidos había sido expulsado en el partido anterior ante Bosnia y Herzegovina, lo que en principio lo dejaba fuera del cruce de octavos de final.

La polémica explotó cuando Donald Trump reconoció que habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción. Luego, la tarjeta roja fue revocada y Balogun quedó habilitado para enfrentar a Bélgica.

Ese movimiento generó molestia en el entorno belga y abrió una discusión mayor sobre la influencia política en una decisión deportiva. Por eso, el baile del cuarto gol tuvo destinatario claro.

¿Qué significa el mensaje “Overturn this” de Bélgica?

El mensaje “Overturn this” fue la segunda parte de la burla. La cuenta oficial de los Belgian Red Devils publicó la frase después del partido, junto al contexto de la victoria por 4-1.

La traducción más natural puede ser “Revoca esto” o “Anula esta”. La referencia apunta a la decisión de FIFA de revertir la sanción de Balogun antes del duelo. La frase pegó porque fue corta, irónica y oportuna. Bélgica no necesitó explicar demasiado: el resultado y el contexto hicieron el resto.

¿Qué pasó con Folarin Balogun en el partido?

Folarin Balogun jugó, pero no cambió la historia. El delantero estadounidense fue titular ante Bélgica, aunque quedó lejos del protagonismo que había generado la polémica previa.

La defensa belga lo controló durante buena parte del encuentro y Estados Unidos terminó eliminado con una derrota clara. La autorización para jugar fue el gran tema antes del partido, pero dentro de la cancha Bélgica impuso el ritmo y marcó diferencias.

Ahí estuvo el golpe simbólico para los belgas: el jugador por el que se abrió toda la controversia estuvo en la cancha, pero la clasificación se la llevó el equipo que había reclamado por la decisión.

¿Contra quién juega Bélgica en cuartos de final?

Bélgica enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026. El partido quedó instalado como uno de los cruces más atractivos de la ronda, con dos selecciones europeas que llegan con impulso.

Para los belgas, el triunfo ante Estados Unidos tuvo doble valor. Primero, porque dejó fuera al anfitrión. Y segundo, porque el equipo salió fortalecido de un partido cargado por una polémica externa que podía sacarlo de foco. Ahora el desafío será distinto. Contra España, Bélgica necesitará repetir la contundencia, pero sin quedarse atrapada en el ruido que dejó la noche ante Estados Unidos.

En resumen

La goleada de Bélgica ante Estados Unidos dejó una imagen que siguió dando vueltas después del partido: el baile de Lukaku y sus compañeros imitando a Donald Trump. El gesto, reforzado por el mensaje “Overturn this” en redes, fue leído como una respuesta al caso Balogun y a la revocación de su tarjeta roja antes de los octavos del Mundial 2026.

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