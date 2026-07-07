Datos Clave El pedido del DT: Fernando Ortiz reconoció públicamente que solicitó un refuerzo para el segundo semestre y llenó de elogios a una de las figuras del fútbol argentino. La búsqueda en el arco: Pese a respaldar el buen nivel del juvenil Gabriel Maureira, el cuerpo técnico mantiene en evaluación la opción de sumar un guardameta de jerarquía. Alarma por una joya: La dirigencia de Blanco y Negro admitió trabas en las negociaciones para renovar al canterano Leandro Hernández, quien ya está habilitado para firmar como jugador libre.

El empate 2-2 frente a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental bajó el telón del primer semestre competitivo para Colo Colo. Pese a no lograr asegurar el primer lugar de su grupo en la Copa Chile y lamentar la eliminación previa en la Copa de la Liga, el equipo finalizó esta etapa ubicado en la parte alta del Campeonato Nacional. Ahora, con el inicio de un breve descanso, el foco se traslada de lleno al mercado de fichajes antes de emprender rumbo a la intertemporada en Colombia.

El guiño desde el Monumental para concretar el fichaje de un anhelado volante

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante los recoletanos, Fernando Ortiz fue directo y confirmó que la búsqueda de incorporaciones está en marcha, detallando que espera contar con las nuevas piezas antes de viajar a tierras colombianas:

“He hablado con el presidente, él está al tanto del pedido que he hecho para que se sume alguien. Están en pleno trabajo de eso”. Al ser consultado específicamente por el mediocampista Diego Valdés, el “Tano” no ocultó su deseo de sumarlo a sus filas y lanzó una frase que encendió a los hinchas:

“Todo jugador chileno quiere venir a jugar a Colo Colo (…) Lo quiero y estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo. No me sorprende el interés que pueda tener Diego o algún jugador más que se encuentre afuera”.

Actualmente, Valdés (32 años) pertenece a los registros de Vélez Sarsfield, club con el que mantiene contrato vigente hasta finales de 2027. Durante la presente campaña en Argentina, el volante acumula un gol y cinco asistencias en 15 encuentros.

Junto al mediocampo, la portería sigue siendo un tema de debate en Macul. Si bien el técnico respaldó la titularidad del joven Gabriel Maureira, confirmó que la opción de traer un arquero de experiencia es una materia que se conversa permanentemente, aunque evitó dar nombres propios para no entorpecer las negociaciones. “Todo joven va a ser siempre respaldado en el momento que le toque integrar el once titular. La conversación sobre los nombres que puedan llegar a venir la tuve siempre con el presidente y vuelvo a repetir, si digo un nombre, se pueden llegar a entorpecer esas negociaciones”, expuso.

Por qué se estancó la renovación de Leandro Hernández en Macul

Mientras en Pedrero buscan nombres en el extranjero, también deben resolver problemas urgentes en casa. La continuidad del canterano Leandro Hernández se ha convertido en un escenario complejo para la concesionaria, considerando que el atacante ya está habilitado legalmente para negociar como jugador libre.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, sinceró el panorama. “El tema de las renovaciones es un gran tema, efectivamente queda finalmente en manos de los jugadores y de los representantes. Hay intereses por parte de los representantes que en algunas oportunidades no se cruzan con el interés del club”, explicó el dirigente.

Pese a las evidentes trabas en la negociación, Valladares confía en llegar a un acuerdo para retener al extremo. “Leandro es un jugador de gran nivel, que tiene una gran proyección, que se ha formado en la institución. Espero que se pueda concretar prontamente esa negociación”, concluyó.

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