Datos Clave La dura goleada en contra: Colo Colo viene de caer de visitante por 1-4 ante O’Higgins por la Copa Chile. Ortiz va con titulares: Para enfrentar a Recoleta, el Tano colocará en el once inicial a su mejor equipo, en el que destaca Arturo Vidal con su regreso. ¿Cuándo juega Colo Colo?: El Cacique recibe a los Textileros este lunes 6 de julio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Monumental.

Colo Colo viene de una semana compleja, a pesar de ser líder del Grupo E en la Copa Chile 2026, ya que el Cacique recibió una dura goleada de visitante ante O’Higgins por 4-1 en el Estadio Codelco El Teniente. Ante esta situación, Fernando Ortiz se decantó por cambiar más de la mitad del plantel que jugó ante el Capo de Provincia.

En el duelo ante O’Higgins, el Cacique se vio complicado en varios pasajes del encuentro, al contar con un plantel alternativo para darle rodajes a quienes no han jugado regularmente en la temporada, pero para el próximo encuentro por la quinta fecha de la Copa Chile 2026, Ortiz optó por realizar cinco modificaciones, ya que el Cacique irá con equipo titular.

Los 5 cambios de Ortiz ante Recoleta

Para el duelo ante los Textileros, Fernando Ortiz optó por sacar de la oncena titular a Erick Wiemberg, Javier Méndez, Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Vicente Martínez. Los cinco jugadores no lograron convencer en defensiva y en ofensiva al Tano, por lo que decidió plantear su once titular para sellar su clasificación en Copa Chile.

Los retornos a la oncena inicial serán Arturo Vidal, Jeyson Rojas, Joaquín Sosa, Tomás Alarcón y Maximiliano Romero, quienes suelen jugar desde el arranque en el Cacique.

La formación de Colo Colo para recibir a Recoleta será con: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Actualmente, Colo Colo es líder del Grupo E con 9 unidades, por lo que un empate lo asegura en la siguiente fase de la competencia. En caso de ganar, aseguran clasificar como primeros de grupo a los octavos de final de la Copa Chile 2026 a falta de un partido por disputar. Por su parte, Recoleta cuenta con 4 puntos, por lo que cualquier resultado que no sea ganar en el Monumental los dejará eliminados.

¿Cuándo juega Colo Colo por Copa Chile?

Colo Colo deberá recibir a Deportes Recoleta por la quinta fecha de la Copa Chile 2026. El duelo entre el Cacique y los Textileros será este lunes 6 de julio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Monumental.