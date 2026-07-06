Bélgica no sufrió nada para inscribirse en los cuartos de final del Mundial 2026 luego de vencer a los Estados Unidos en Seattle.

Los europeos se impusieron por 4-1 y con ese resultado avanzan a los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que no estaban desde Rusia 2018.

Bélgica fue mucho para Estados Unidos

Bélgica, aún envuelta en la polémica por el perdonazo a Balogun, salió con todo a demostrar su superioridad. A los 8 minutos de juego los Estados Unidos tuvieron más de un problema para despejar una pelota y los europeos aprovecharon esas vacilaciones, asistieron a Charles De Ketelaere y este puso el 1-0 a boca de jarro.

De ahí en más todo fue administrado por Bélgica, hasta que Trossard perdió una pelota en su zona y Balogun ganó un tiro libre frente al arco de Courtois. El que tomó la pelota fue Malik Tillman y con un remate desviado puso el 1-1 a los 30 minutos.

Cuando los norteamericanos todavía no creían que habían empatado, Trossard desbordó por la izquierda, sacó el centro y De Ketelaere puso el 2-1 para Bélgica a los 32’, dándole justicia al partido.

En la segunda mitad Bélgica jugó al error de Estados Unidos, lo que no esperaban era que ese yerro llegaría tan temprano. A los 56’ el meta Freese le regaló el balón a Hans Vanaken y este remató con el arco vacío para poner el 3-1. A los90+3′ se acabó el partido con un gol de Lukaku, luego de otro horror defensivo de Estados Unidos.

¿Cuándo volverá a jugar Bélgica en el Mundial 2026?

Bélgica, con todas sus figuras, vuelve a jugar el próximo viernes 10 de julio a las 15:00 horas para enfrentar a España en Los Ángeles.

Estados Unidos vs Bélgica, minuto a minuto

La previa del Estados Unidos vs Bélgica

Estados Unidos tuvo una muy buena fase de grupos: debutó goleando 4-1 a Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y solo tropezó en la tercera jornada ante una Turquía ya eliminada, aunque aun así terminó primero. En los dieciseisavos, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino hizo historia al eliminar a Bosnia con un 2-0 sólido, y ahora busca superar la barrera de los octavos de final.Una noticia clave en la previa es que Folarin Balogun, expulsado ante Bosnia, podrá jugar este partido: el Comité Disciplinario de la FIFA anuló la tarjeta roja.

Bélgica, por su parte, llega de un partido de película ante Senegal en los 16vos. Los Diablos Rojos perdían 2-0 cuando faltaban cinco minutos, pero lograron empatar, llevar el encuentro al alargue y ganar 3-2 con un penal de Youri Tielemans en la última jugada. Habían terminado como líderes del Grupo G después de empatar con Egipto e Irán y golear 5-1 a Nueva Zelanda, y ahora pretenden confirmar ese repunte con una victoria ante uno de los anfitriones.

Formaciones confirmadas de Estados Unidos vs Bélgica

Formación de Estados Unidos:

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic. DT: Mauricio Pochettino.

Formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard DT: Rudi García.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica en vivo desde Chile?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes a las 21:00 horas de Chile en el Seattle Stadium. En Chile, se podrá ver en vivo por DSport y DGO.