Datos Clave Sanción sin efecto: La FIFA levantó la suspensión de Folarin Balogun antes de los octavos ante Bélgica. El contacto con Trump: Infantino confirmó que recibió un llamado de Donald Trump por el caso. Protesta belga: Bélgica cuestionó la decisión por contradecir el reglamento.

El Mundial 2026 vive una nueva controversia, pero esta vez sobrepasó todos los límites. La FIFA decidió dejar sin efecto la suspensión del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, habilitándolo para los octavos de final ante Bélgica, y su presidente, Gianni Infantino, salió a responder tras confirmarse que recibió una llamada de Donald Trump por el caso.

Balogun había sido expulsado por el VAR en la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final, lo que implicaba una fecha de suspensión automática que lo dejaba fuera del duelo de este lunes en Seattle. Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que, en aplicación de su Código Disciplinario, la sanción quedaba en suspenso por un período de prueba, un giro inédito en plena Copa del Mundo que generó de inmediato críticas por una eventual injerencia política.

¿Qué dijo Infantino sobre la llamada de Trump?

El dirigente suizo abordó el tema en un extenso comunicado. Infantino se desmarcó de la polémica y defendió la independencia de los órganos judiciales de la FIFA, aseguró que operan de forma autónoma y que siempre respeta sus decisiones, más allá de que a veces lo sorprendan o no las comparta.

Sobre el contacto con el mandatario, fue directo: “Recibí una llamada del presidente Donald Trump”, reconoció, aunque lo enmarcó dentro de las conversaciones habituales que sostiene con jefes de Estado y actores del fútbol. Según explicó, le respondió que existía un proceso legal en curso que debían resolver los órganos competentes.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

¿Cómo reaccionaron Bélgica y Estados Unidos?

La Federación Belga expresó su asombro y sostuvo que la medida contradice el reglamento de la competencia y las instrucciones enviadas a todas las selecciones, por lo que anunció que evalúa impugnarla. Desde la vereda contraria, US Soccer aceptó la decisión y se mostró conforme con la habilitación de su goleador, mientras que el técnico Mauricio Pochettino la calificó de justa y recordó que su equipo jugó media hora con diez hombres tras una roja que consideró injusta. Trump, en tanto, celebró la resolución en sus redes y agradeció a la FIFA.

La decisión reavivó los cuestionamientos sobre la cercanía entre Infantino y Trump, en un contexto en el que el dirigente ya había sido objeto de una denuncia por presunta vulneración de la neutralidad política de la FIFA. Con Balogun habilitado, el duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final se jugará este lunes a las 20:00 horas de Chile en Seattle, ahora con un condimento extra fuera de la cancha.