Datos Clave El protagonista digital: A través de su cuenta de Instagram, el presidente de la FIFA dedicó emotivas palabras de cumpleaños al volante Leandro Paredes. Rumores vivos: La acción alimenta el intenso debate internacional y las constantes teorías en redes sobre un supuesto favoritismo hacia la “Albiceleste”. Momento crítico: Esta controversia asoma justo cuando el organismo enfrenta duros cuestionamientos internacionales por millonarios sueldos y roces diplomáticos en Norteamérica.

El Mundial 2026 entró en su etapa más vibrante de definiciones y cualquier movimiento fuera de la cancha genera un impacto inmediato. En las últimas horas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desató una ola de comentarios tras utilizar su cuenta oficial de Instagram para enviarle un cariñoso saludo de cumpleaños a Leandro Paredes, mediocampista de la Selección Argentina. Este gesto reavivó rápidamente las suspicacias de los hinchas sobre un presunto favoritismo del máximo organismo hacia el elenco que defiende la corona conseguida en Qatar 2022.

¿Por qué el mensaje de Gianni Infantino a Argentina genera tantas sospechas?

Desde que el combinado liderado por Lionel Scaloni levantó el trofeo en Medio Oriente, cada interacción entre el ente rector del fútbol mundial y el plantel trasandino es analizada bajo la lupa. Para gran parte de la prensa y los fanáticos internacionales, existe una relación de cercanía inusual que pone en tela de juicio la imparcialidad del torneo.

La controversia sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que el mandamás suizo-italiano publicara en sus historias dos fotografías junto al jugador de la selección, acompañadas de una dedicatoria que no pasó desapercibida ante los ojos del planeta fútbol.

“Feliz cumpleaños Leandro Paredes, un jugador extraordinario que destaca en su club y en la selección Argentina, a la que ayudó a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2022. Fue un gusto coincidir contigo el año pasado en el Mundial de Clubes FIFA. Mucho éxito en la Copa Mundial de la FIFA”.

¿Qué impacto tiene la cercanía de la FIFA con la Albiceleste en plena competencia?

Mientras los diferentes países sudan la gota gorda en los 16avos de final buscando mostrar su mejor nivel para alcanzar el anhelado título, esta demostración pública de afecto resuena con fuerza. Las palabras “jugador extraordinario” y el explícito deseo de “mucho éxito” en el actual certamen generaron asombro.

En redes sociales, los hinchas del fútbol no tardaron en manifestar su extrañeza por esta pronunciada proximidad. En tiempos donde el Fair Play y la neutralidad de las autoridades son pilares fundamentales exigidos por las federaciones, gestos de esta índole abren un peligroso flanco de críticas y manchan el desarrollo del campeonato con teorías sobre supuestas ventajas extradeportivas.

¿Cuál es la crisis paralela que afecta directamente al presidente de la FIFA?

Para sumar mayor voltaje al asunto, este polémico guiño hacia el seleccionado argentino llega en el momento más inoportuno posible para la testera del fútbol mundial. Actualmente, Gianni Infantino atraviesa una dura tormenta institucional a raíz del caótico manejo logístico y político del torneo en suelo norteamericano. El organismo rector ha sido severamente apuntado por su pasividad ante las extremas revisiones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a los planteles de Senegal y Uzbekistán, sumado a las severas restricciones aplicadas a la selección de Irán, delegación que debió quedarse en México y disputar sus duelos con visados estrictamente temporales.

El punto de máxima tensión e indignación internacional se vivió con la deportación del árbitro somalí Omar Artan en Miami. Pese a ser catalogado oficialmente como el mejor juez del continente africano en 2025 y una carta fija para los duelos de eliminación directa, fue obligado a abandonar el país. Ante el acoso de los medios británicos por este escándalo, Infantino intentó sacudirse la responsabilidad con una polémica declaración que incendió aún más los ánimos:

“Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalía, pero nosotros no controlamos todo. Debemos respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo. Queremos unir al mundo, lo intentaremos y lo resolveremos. A veces es mejor mantener la calma y trabajar en lugar de gritar (…) somos solo una organización deportiva”.

Estas palabras provocaron la furia inmediata del expresidente del organismo, Joseph Blatter, quien a sus 90 años barrió con la gestión de su sucesor por su sumisión ante las decisiones de la Casa Blanca liderada por Donald Trump:

“Si un país niega la entrada a un árbitro, es un problema grave. Entonces, el Mundial no debería celebrarse en ese país. La culpa recae principalmente en la FIFA… El actual presidente Infantino debería demostrar que es más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca. Cuando uno empieza a dejarse controlar por la política, es malo”.

La ola de repudio sumó una demoledora editorial del prestigioso periódico inglés The Guardian, que calificó al timonel de la FIFA en duros términos: “Dada su propia autoimagen de estadista mesiánico y panglobal, resulta irónico que este verano consolide su legado como uno de los mayores cobardes del deporte: un hombre débil y mezquino que perdió el control de su propio torneo”.

Para coronar el tenso clima diplomático, el suizo-italiano terminó de encender la polémica al ironizar de forma destemplada con la crisis de su propio país de origen para justificar su plan de expandir la Copa del Mundo: “Hemos hablado de la posibilidad de aumentar el número de selecciones a 64… Con 64 equipos, así Italia podría clasificarse. Quizá deberíamos ir hasta al 228”, deslizó.

¿De cuánto es el sueldo millonario de Gianni Infantino en 2026?

En medio de este escenario de cuestionamientos a su autoridad moral y de gestos inoportunos en redes sociales, la indignación pública escaló a niveles económicos. El portal de transparencia de la FIFA, que transparenta los salarios de sus altos funcionarios desde 2019, ratificó el millonario incremento que percibirá el dirigente de aquí al término de su mandato en 2027.

Los registros oficiales confirman que los ingresos brutos anuales de Infantino —quien comanda el organismo desde 2016 y fue reelegido por aclamación de las 211 federaciones en 2023— alcanzan una cifra estratosférica en comparación a los estándares de la industria deportiva global:

Concepto de Ingreso Oficial (FIFA) Monto Estipulado (USD) Salario Base Bruto $2.600.000 Bonificaciones Extra $2.200.000 Total Percibido (2025/2026) $4.800.000

*En su primer año de divulgación en 2019, el suizo-italiano recibía un total bruto de 2,9 millones de la moneda norteamericana, lo que se traduce en un aumento de casi el 65% en sus ingresos en menos de una década de gestión.

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