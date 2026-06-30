Bélgica enfrenta a Senegal este miércoles 1 de julio en el Estadio Seattle (Lumen Field), desde las 16:00 horas de Chile, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final, instancia que también se jugará en Seattle unos días después.

Es un cruce inédito en Copas del Mundo y promete ser de los más parejos de la ronda. Los dos llegan por caminos muy distintos: Bélgica ganó el Grupo G con cinco puntos, pero con un funcionamiento irregular, mientras que Senegal se metió a último momento como uno de los mejores terceros, luego de una fase de grupos accidentada que cerró con una goleada que le devolvió el alma.

Los Diablos Rojos de Rudi Garcia se apoyan en su jerarquía europea, con Kevin De Bruyne como cerebro, Jeremy Doku y Leandro Trossard por las bandas y Romelu Lukaku como referente de área, aunque el delantero llega lejos de su mejor forma tras una temporada marcada por las lesiones. Pese a los nombres, al equipo le ha faltado contundencia y arrastra dudas en ataque.

Senegal, en cambio, llega con el envión anímico de su 5-0 sobre Irak, resultado que lo rescató cuando estaba al borde de la eliminación. Los Leones de la Teranga de Pape Thiaw son puro vértigo, con Ismaila Sarr como goleador del equipo en el torneo y la experiencia de Sadio Mané como bandera. Su debilidad está atrás, donde han mostrado fragilidad, pero su poder ofensivo los hace peligrosos para cualquiera.

¿Qué canal transmite Bélgica vs Senegal EN VIVO?

El partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Bélgica vs Senegal?

Bélgica vs Senegal se juega este miércoles 1 de julio a las 16:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Seattle (Lumen Field)

El duelo corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Bélgica vs Senegal ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Bélgica vs Senegal?

Bélgica vs Senegal tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo llegan Bélgica y Senegal a los dieciseisavos?

Bélgica terminó como líder del Grupo G con cinco puntos, fruto de dos empates (1-1 con Egipto y 0-0 con Irán) y una contundente goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda que la clasificó en la última fecha por diferencia de goles.

Senegal cerró tercero en el Grupo I con tres puntos, tras caer ante Francia y Noruega y golear 5-0 a Irak en el cierre, resultado que le alcanzó para colarse como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

El cruce de Seattle enfrenta el oficio europeo con el vértigo africano. Para Bélgica, es la oportunidad de despertar de una vez y mostrar la cara que se le exige a un candidato. Para Senegal, seguir avanzando sería confirmar que su clasificación sufrida no fue casualidad.