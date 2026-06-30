Datos Clave Partido clave: Audax Italiano vs Palestino Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Horario: Martes 30 de junio, 18:00 horas

Audax Italiano y Palestino se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Bicentenario de La Florida, por una nueva jornada del Grupo G de la Copa Chile 2026. El partido se juega a las 18:00 horas y aparece como un cruce directo por la parte alta de la zona.

Los itálicos llegan segundos con seis puntos luego de vencer 2-1 a Magallanes, mientras que Palestino suma cuatro unidades tras igualar 0-0 ante Deportes Santa Cruz. En un grupo ajustado, el resultado puede dejar a Audax muy cerca de la fase eliminatoria o meter de lleno a los árabes en la pelea por avanzar.

¿Qué canal transmite Audax vs Palestino EN VIVO?

El partido entre Audax Italiano y Palestino por Copa Chile será transmitido por TV de pago y streaming en Chile.

TV de pago:

TNT Sports Premium

TNT Sports Premium HD

Streaming:

HBO Max

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs Palestino?

Audax Italiano vs Palestino se juega este martes 30 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Hora: 18:00 horas de Chile

18:00 horas de Chile Estadio: Bicentenario de La Florida

Bicentenario de La Florida Torneo: Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar 2026

Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar 2026 Fase: Fase zonal, Grupo G

El duelo corresponde a la Fecha 2 del Grupo G y será clave para dos equipos que buscan terminar entre los dos primeros puestos de la zona.

¿Dónde ver Audax vs Palestino ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de HBO Max.

Para ver el encuentro, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma. Además, el duelo será transmitido por TNT Sports Premium en TV de pago.

También podrás seguir todos los detalles del partido y la cobertura del fútbol chileno en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver gratis Audax Italiano vs Palestino?

Audax Italiano vs Palestino no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max. También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Audax Italiano vs Palestino

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; Vicente Zenteno, Marco Collao, Federico Mateos; Michael Vadulli, Diego Coelho y Giovanni Chiaverano.

Audax llega con la presión de sostener su lugar en zona de clasificación. El equipo itálico viene de superar 2-1 a Magallanes y tiene la chance de afirmarse como escolta de Deportes Santa Cruz en el Grupo G.

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia, César Munder y Nelson Da Silva.

Palestino necesita recuperar terreno después del empate ante Deportes Santa Cruz. Un triunfo en La Florida le permitiría superar a Audax en la tabla y quedar con siete puntos, metiéndose de lleno en la pelea por avanzar.

Árbitros para Audax Italiano vs Palestino

El árbitro principal del partido será Rodrigo Carvajal Molina.

Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina

Rodrigo Carvajal Molina Asistente 1: Juan Serrano Santibáñez

Juan Serrano Santibáñez Asistente 2: Carlos Venegas Díaz

Carlos Venegas Díaz Cuarto árbitro: Nicolás Millas López

La designación arbitral tendrá a Rodrigo Carvajal como juez central en un partido que puede ordenar la parte alta del Grupo G.

¿Cómo llegan Audax Italiano y Palestino por Copa Chile?

Audax Italiano llega en buen momento dentro de la Copa Chile. El cuadro itálico venció 2-1 a Magallanes en La Florida y alcanzó seis puntos en tres partidos disputados, quedando segundo en el Grupo G.

Antes, Audax también derrotó 2-1 a Palestino en La Cisterna, en el primer cruce entre ambos por esta fase. Su única caída en la zona fue ante Deportes Santa Cruz, resultado que todavía pesa en una tabla muy estrecha.

Palestino, en tanto, viene de igualar 0-0 con Deportes Santa Cruz como visitante. El equipo árabe suma cuatro puntos y necesita ganar para no quedar obligado en las últimas jornadas de la fase zonal.

El cuadro tetracolor ya goleó 4-1 a Magallanes, pero perdió 1-2 ante Audax en el duelo anterior entre ambos. Por eso, este clásico aparece como una revancha directa y también como una oportunidad para cambiar el orden del grupo.

¿Cómo está la tabla del Grupo G de Copa Chile?

El Grupo G de la Copa Chile está integrado por Deportes Santa Cruz, Audax Italiano, Palestino y Magallanes.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Deportes Santa Cruz 4 3 1 0 7 2 +5 10 2 Audax Italiano 3 2 0 1 4 3 +1 6 3 Palestino 3 1 1 1 5 3 +2 4 4 Magallanes 4 0 0 4 4 12 -8 0

Audax puede quedar muy bien encaminado si gana, porque alcanzaría los nueve puntos y seguiría como escolta de Deportes Santa Cruz. Palestino, en cambio, necesita sumar de a tres para pasar a los itálicos y quedar con siete unidades.

En la fase zonal de la Copa Chile participan 32 equipos, repartidos en ocho grupos de cuatro clubes. Los partidos se juegan ida y vuelta y los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria.

¿Cuál es el historial entre Audax Italiano y Palestino?

Audax Italiano y Palestino llegan con un historial reciente muy equilibrado. En los últimos 10 enfrentamientos, los árabes registran tres triunfos, los itálicos también suman tres victorias y hubo cuatro empates.

El antecedente más cercano fue el 23 de junio, cuando Audax Italiano venció 2-1 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, también por Copa Chile. Antes, igualaron 0-0 el 31 de mayo por la Liga de Primera.

Ese registro anticipa un partido cerrado, pero con mucho peso en la tabla: Audax quiere confirmar su ventaja y Palestino necesita revancha para no perder terreno en la carrera por la clasificación.