Datos Clave Partido clave: Inglaterra vs RD Congo Transmisión: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Miércoles 1 de julio, 12:00 horas de Chile

Inglaterra y RD Congo abren una llave con mucho contraste este miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. Los Tres Leones llegan como favoritos tras ganar su grupo de manera invicta, mientras que los Leopardos hicieron historia al meterse por primera vez en una fase eliminatoria mundialista.

El partido se jugará a las 12:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta y tendrá un premio mayor: el ganador avanzará a octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre México y Ecuador.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs RD Congo EN VIVO?

El partido entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports

Canal 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Inglaterra vs RD Congo?

Inglaterra vs RD Congo se juega este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Miércoles 1 de julio de 2026 Hora: 12:00 horas de Chile

12:00 horas de Chile Estadio: Estadio Atlanta

Estadio Atlanta Ciudad: Atlanta

Atlanta Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: 16avos de final

16avos de final Partido: Inglaterra vs RD Congo

El encuentro corresponde al partido número 80 del Mundial 2026 y será de eliminación directa: el que gana sigue en carrera y el que pierde queda fuera del torneo.

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el duelo online, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Inglaterra vs RD Congo?

Inglaterra vs RD Congo no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por DSports y DIRECTV 4K en TV de pago, además de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN vía streaming. También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Inglaterra llega con una base ofensiva poderosa, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham. Además, Tuchel cuenta con variantes importantes en ataque, con Bukayo Saka, Anthony Gordon y un mediocampo que tiene a Declan Rice como pieza central.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedric Bakambu y Yoane Wissa.

DT: Sébastien Desabre.

RD Congo apuesta por un bloque físico, orden defensivo y salidas rápidas. La experiencia de Chancel Mbemba, la proyección de Wan-Bissaka y el peso ofensivo de Bakambu y Wissa aparecen como sus principales armas para intentar dar el golpe.

Árbitro para Inglaterra vs RD Congo

El árbitro principal del partido será Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.

El juez tendrá a su cargo un duelo de alta presión, porque se trata de una llave de eliminación directa en la que cualquier error puede marcar el camino a octavos de final.

¿Cómo llegan Inglaterra y RD Congo al partido?

Inglaterra llega invicta a los 16avos de final. El equipo de Thomas Tuchel debutó con un triunfo 4-2 sobre Croacia, luego igualó 0-0 ante Ghana y cerró la fase de grupos con una victoria 2-0 sobre Panamá.

Los Tres Leones terminaron líderes del Grupo L y, aunque dejaron algunas dudas en el empate ante Ghana, volvieron a mostrar solidez para asegurar el primer lugar. Kane, Bellingham, Saka y Rice son nombres clave para sostener su candidatura.

RD Congo, en cambio, llega con el impulso de haber hecho historia. Los Leopardos empataron 1-1 con Portugal en el debut, cayeron 1-0 ante Colombia y luego derrotaron 3-1 a Uzbekistán en Atlanta, resultado que les permitió avanzar como uno de los mejores terceros.

El equipo africano no parte como favorito, pero ya mostró que puede competir ante rivales de mayor jerarquía. Su empate frente a Portugal y su clasificación a la fase eliminatoria refuerzan la idea de un rival incómodo, intenso y con poco que perder.

¿Cómo terminaron en sus grupos Inglaterra y RD Congo?

Inglaterra terminó primera del Grupo L con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate.

Selección PJ Resultado clave Pts Inglaterra 3 4-2 vs Croacia, 0-0 vs Ghana, 2-0 vs Panamá 7

RD Congo avanzó desde el Grupo K como uno de los mejores terceros, tras sumar cuatro puntos.

Selección PJ Resultado clave Pts RD Congo 3 1-1 vs Portugal, 0-1 vs Colombia, 3-1 vs Uzbekistán 4

La diferencia está en el camino: Inglaterra llega como líder invicto, mientras que RD Congo llega como revelación y con una clasificación histórica.

¿Qué pasa si empatan Inglaterra vs RD Congo?

Si Inglaterra y RD Congo empatan al término de los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra.

Si la igualdad se mantiene después del alargue, el clasificado a octavos de final se definirá mediante lanzamientos penales.

¿Quién enfrentará al ganador de Inglaterra vs RD Congo?

El ganador de Inglaterra vs RD Congo avanzará a octavos de final del Mundial 2026.

En la siguiente ronda, el vencedor de esta llave enfrentará al ganador del partido entre México y Ecuador, por lo que el cruce en Atlanta también puede ordenar una parte clave del cuadro.

¿Cuál es el historial entre Inglaterra y RD Congo?

Inglaterra y RD Congo no registran enfrentamientos previos en partidos oficiales de selecciones absolutas.

Por eso, este duelo marcará el primer antecedente entre ambos en la Copa del Mundo. Para Inglaterra será una obligación avanzar; para RD Congo, una oportunidad histórica de instalarse entre los 16 mejores del torneo.

En resumen

Inglaterra vs RD Congo se juega este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile por los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. No tendrá TV abierta en Chile, pero podrás seguir toda la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Inglaterra llega como líder invicto del Grupo L, mientras que RD Congo viene de hacer historia tras clasificar a la fase eliminatoria. El ganador enfrentará a México o Ecuador en octavos de final.