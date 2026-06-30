Datos Clave Quiebre total: El técnico rosarino acusó a sus jugadores de abandonarlo tras la eliminación ante España, sentenciando su salida con un crudo mensaje en la intimidad del vestuario. Micrófono abierto: A diferencia de su renuncia en Chile, la AUF confirmó que el estratega responderá absolutamente todas las preguntas de la prensa sin límite de tiempo este martes en el Estadio Centenario. Tensión al límite: Se revelaron los verdaderos motivos detrás del escandaloso grito del entrenador a un camarógrafo de la FIFA en pleno campo de juego.

El paso de la selección uruguaya por el Mundial 2026 no solo terminó siendo una de las mayores decepciones deportivas del certamen, sino que dejó un camarín completamente dinamitado. Los pálidos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, sumados a la caída por la mínima ante España, sentenciaron una eliminación temprana que colmó la paciencia de Marcelo Bielsa.

Lejos de una despedida silenciosa, las últimas horas del técnico argentino en Montevideo están marcadas por fuertes reproches, episodios de furia y una puesta en escena mediática que promete no dejar títere con cabeza.

El dardo a los referentes: “Me dejaron solo”

La relación entre el rosarino y los pesos pesados del plantel venía desgastada, un incendio que comenzó meses atrás con las explosivas declaraciones de Luis Suárez y Agustín Canobbio. Sin embargo, el fracaso mundialista terminó por cortar cualquier puente de diálogo.

Según reveló la cadena ESPN, el entrenador no se guardó nada en la intimidad del vestuario tras consumarse la eliminación ante España. Con evidente amargura, Bielsa apuntó directamente al compromiso de sus dirigidos con una frase que resonó fuerte: “Me voy triste de este Mundial porque me dejaron solo”.

Esa confesión no solo desnudó la nula cohesión interna, sino que fue rematada con una dura autocrítica ante los micrófonos horas después: “¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada”.

El minuto de furia que nadie entendió

Esa frustración acumulada quedó en evidencia en el mismo césped del estadio. Antes de entregar una declaración al borde de la cancha, Bielsa protagonizó un incómodo momento al gritar un desaforado “¡Dale de una vez!” mirando hacia la cámara.

Días después, la periodista Majo Paiva, encargada de esa entrevista, reveló en la cadena española COPE que el insulto no fue para ella, sino para un trabajador de la FIFA.

“El colega, que habla solamente inglés, lo estaba encuadrando para la entrevista. Le dijeron (a Bielsa) que retrocediera un paso, él se acomodó, luego le dijeron ‘un poco más atrás’ y ahí fue donde explotó”, detalló Paiva, confesando que el estratega ya venía arrastrando esa misma molestia desde el debut ante Arabia Saudita.

Una conferencia que rompe su propia regla

Con el ciclo prácticamente sentenciado, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo un anuncio que paralizó a los medios deportivos del continente: Bielsa enfrentará a la prensa este martes a las 18:00 horas en el Estadio Centenario.

Lo inédito de la cita es el formato. El DT se comprometió a responder todas las preguntas sin ningún tipo de límite de tiempo. Esta decisión contrasta diametralmente con su histórica y recordada salida de la Selección Chilena en 2011, cuando, tras negarse a trabajar con Jorge Segovia, el ‘Loco’ dictó un extenso monólogo explicativo, pero se levantó de la silla sin aceptar una sola consulta de los periodistas.

Hoy, el escenario es distinto. Acorralado por las críticas a su planteamiento táctico y con la sombra de Marcelo Gallardo rondando las oficinas de la AUF como posible reemplazante, Bielsa se prepara para un cara a cara donde promete decir su verdad sobre una de las etapas más tormentosas de su carrera.