Colo Colo sigue con su racha perfecta en la Copa Chile 2026, al golear de visitante por 0-3 a Unión Española por la tercera fecha del Grupo E. Con un doblete de Maximiliano Romero y una gran actuación de Leandro Hernández, que marcó el suyo de penal, el Cacique puso un pie y medio dentro de la siguiente fase del certamen nacional.
Con este resultado, Colo Colo suma 9 unidades y estira su ventaja ante sus escoltas, que son Unión Española y Deportes Recoleta que ostentan 4 puntos en cuatro encuentros disputados. El grupo lo cierra O’Higgins, que es colista con 2 unidades. Cabe destacar que los equipos de Primera División tienen un encuentro menos jugado ya que iniciaron la competencia hace una semana.
Los goles de Unión Española vs Colo Colo por la Copa Chile 2026
Durante los primeros episodios del encuentro, los Hispanos le jugaron de igual a igual al Cacique y estuvieron muy cerca de abrir el marcador, pero una desconcentración a los 25′ minutos en la zaga defensiva le permitió a Leandro Hernández mandar un centro al área que conectó Maximiliano Romero para la apertura del marcador.
En el segundo tiempo, Colo Colo se encontró con la oportunidad de estirar la ventaja desde los doce pasos a los 50′, tras un empujón de Ormeño en el área a Romero que el árbitro cobró con la pena máxima. Para ejecutar el penal se encargó Leandro Hernández, que abrió el pie y no falló en su definición.
Para cerrar el encuentro, Méndez centró al área y encontró al Tigre Romero, quien remató de primera al palo más lejano de Julio Fierro para sentenciar la goleada alba en el Estadio Santa Laura.
El último hecho destacado en el encuentro sucedió a los 75′ minutos, cuando el juvenil Felipe Raipán fue expulsado por una plancha en mitad de cancha. Cabe destacar que el joven de 16 años solo jugó 3 miuntos de partido, ya que había ingresado a los 72′ por Leandro Hernández.
Estadísticas de Unión Española vs Colo Colo
- Summary
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Fierro
Ormeño
Aja
Alarcón
Norambuena
Massri
Floricio
Machado
Caetano
Núñez
Vásquez
Rodolfo
Rubio
Pulgar
Wassenne
- Entrenador
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0Ronald Fuentes Núñez
- Bench
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2Kevin Contreras
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6Bruno Jáuregui
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9Andrés Vilches
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12Enzo Uribe
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21Sebastián Pereira
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22Agustín Nunez
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23Ulises Ojeda
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25Tomás Ovando
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33Cristóbal Mauricio Jaramillo Mer
Maureira
Villagra
Vidal
Wiemberg
Higuera
Fernández
Felipe
Méndez
Alarcón
Ulloa
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Romero
Hernández
- Entrenador
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0Fernando Ortiz
- Bench
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4Joaquín Sosa
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7Francisco Marchant
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12Eduardo Villanueva
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20Javier Méndez
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28Jeyson Rojas
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30Yastin Cuevas
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34Rodrigo Catalan
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36Matías Moya Godoy
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50Felipe Raipán
¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Colo Colo?
Unión Española deberá disputar la quinta fecha el próximo domingo 5 de julio ante O’Higgins. El duelo entre el los Hispanos y el Capo de Provincia se disputará en el Estadio Santa Laura a partir de las 17:30 horas.
Por su parte, Colo Colo tendrá que ponerse al día con el Grupo E de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a O’Higgins por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre el Capo de Provincia y el Cacique se disputará este jueves 2 de julio a partir 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.