Colo Colo sigue con su racha perfecta en la Copa Chile 2026, al golear de visitante por 0-3 a Unión Española por la tercera fecha del Grupo E. Con un doblete de Maximiliano Romero y una gran actuación de Leandro Hernández, que marcó el suyo de penal, el Cacique puso un pie y medio dentro de la siguiente fase del certamen nacional.

Con este resultado, Colo Colo suma 9 unidades y estira su ventaja ante sus escoltas, que son Unión Española y Deportes Recoleta que ostentan 4 puntos en cuatro encuentros disputados. El grupo lo cierra O’Higgins, que es colista con 2 unidades. Cabe destacar que los equipos de Primera División tienen un encuentro menos jugado ya que iniciaron la competencia hace una semana.

Los goles de Unión Española vs Colo Colo por la Copa Chile 2026

Durante los primeros episodios del encuentro, los Hispanos le jugaron de igual a igual al Cacique y estuvieron muy cerca de abrir el marcador, pero una desconcentración a los 25′ minutos en la zaga defensiva le permitió a Leandro Hernández mandar un centro al área que conectó Maximiliano Romero para la apertura del marcador.

En el segundo tiempo, Colo Colo se encontró con la oportunidad de estirar la ventaja desde los doce pasos a los 50′, tras un empujón de Ormeño en el área a Romero que el árbitro cobró con la pena máxima. Para ejecutar el penal se encargó Leandro Hernández, que abrió el pie y no falló en su definición.

Para cerrar el encuentro, Méndez centró al área y encontró al Tigre Romero, quien remató de primera al palo más lejano de Julio Fierro para sentenciar la goleada alba en el Estadio Santa Laura.

El último hecho destacado en el encuentro sucedió a los 75′ minutos, cuando el juvenil Felipe Raipán fue expulsado por una plancha en mitad de cancha. Cabe destacar que el joven de 16 años solo jugó 3 miuntos de partido, ya que había ingresado a los 72′ por Leandro Hernández.

Estadísticas de Unión Española vs Colo Colo

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Unión Española Primera mitad Santa Laura-Universidad SEK Stadium – Santiago de Chile Colo-Colo Summary

Lineups

Match Stats

Team Stats 13 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Leandro Hernández Unión Española Unión Española 4-3-3 13 Julio

Fierro 16 Martín

Ormeño 18 José

Aja 3 Rodrigo

Alarcón 24 Gabriel

Norambuena 17 Felipe

Massri 5 William

Floricio

Machado

Caetano 14 Ignacio

Núñez 7 Rodrigo

Vásquez 8 Patricio

Rodolfo

Rubio

Pulgar 20 Mitchell

Wassenne Entrenador

0 Ronald Fuentes Núñez

Bench

2 Kevin Contreras



6 Bruno Jáuregui



9 Andrés Vilches



12 Enzo Uribe



21 Sebastián Pereira



22 Agustín Nunez



23 Ulises Ojeda



25 Tomás Ovando



33 Cristóbal Mauricio Jaramillo Mer

Colo-Colo Colo-Colo 3-4-3 25 Gabriel

Maureira 2 Jonathan

Villagra 23 Arturo

Vidal 21 Érick

Wiemberg

Higuera 13 Matías

Fernández 5 Víctor

Felipe

Méndez 6 Tomás

Alarcón 26 Diego

Ulloa 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 19 Maximiliano

Romero 24 Leandro

Hernández Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

4 Joaquín Sosa



7 Francisco Marchant



12 Eduardo Villanueva



20 Javier Méndez



28 Jeyson Rojas



30 Yastin Cuevas



34 Rodrigo Catalan



36 Matías Moya Godoy



50 Felipe Raipán

1 Esquinas 0 0 Remates fuera de objetivo 1 1 Tiros Totales 3 34 Ataques 40 23 Ataques peligrosos 20 45 % de Posesión de Balón 55 0 Fuera de juego 1 2 Tiros libres 1 1 Faltas 1 7 Saques de banda 8 0 Tarjetas amarillas 1 1 Disparos a puerta 2 Last Confrontations CC 2 – 1 UE 08/11/2025 UE 1 – 4 CC 24/05/2025 CC 2 – 1 UE 21/07/2024 CC 3 – 0 UE 17/02/2024 UE 2 – 0 CC 03/12/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Colo Colo?

Unión Española deberá disputar la quinta fecha el próximo domingo 5 de julio ante O’Higgins. El duelo entre el los Hispanos y el Capo de Provincia se disputará en el Estadio Santa Laura a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, Colo Colo tendrá que ponerse al día con el Grupo E de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a O’Higgins por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre el Capo de Provincia y el Cacique se disputará este jueves 2 de julio a partir 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.