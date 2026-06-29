Colo Colo sigue con su racha perfecta en la Copa Chile 2026, al golear de visitante por 0-3 a Unión Española por la tercera fecha del Grupo E. Con un doblete de Maximiliano Romero y una gran actuación de Leandro Hernández, que marcó el suyo de penal, el Cacique puso un pie y medio dentro de la siguiente fase del certamen nacional.

Con este resultado, Colo Colo suma 9 unidades y estira su ventaja ante sus escoltas, que son Unión Española y Deportes Recoleta que ostentan 4 puntos en cuatro encuentros disputados. El grupo lo cierra O’Higgins, que es colista con 2 unidades. Cabe destacar que los equipos de Primera División tienen un encuentro menos jugado ya que iniciaron la competencia hace una semana.

Los goles de Unión Española vs Colo Colo por la Copa Chile 2026

Durante los primeros episodios del encuentro, los Hispanos le jugaron de igual a igual al Cacique y estuvieron muy cerca de abrir el marcador, pero una desconcentración a los 25′ minutos en la zaga defensiva le permitió a Leandro Hernández mandar un centro al área que conectó Maximiliano Romero para la apertura del marcador.

En el segundo tiempo, Colo Colo se encontró con la oportunidad de estirar la ventaja desde los doce pasos a los 50′, tras un empujón de Ormeño en el área a Romero que el árbitro cobró con la pena máxima. Para ejecutar el penal se encargó Leandro Hernández, que abrió el pie y no falló en su definición.

Para cerrar el encuentro, Méndez centró al área y encontró al Tigre Romero, quien remató de primera al palo más lejano de Julio Fierro para sentenciar la goleada alba en el Estadio Santa Laura.

El último hecho destacado en el encuentro sucedió a los 75′ minutos, cuando el juvenil Felipe Raipán fue expulsado por una plancha en mitad de cancha. Cabe destacar que el joven de 16 años solo jugó 3 miuntos de partido, ya que había ingresado a los 72′ por Leandro Hernández.

Estadísticas de Unión Española vs Colo Colo

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Unión Española
29/06/2026 19:30
Primera mitad Santa Laura-Universidad SEK Stadium – Santiago de Chile
Colo-Colo
  • Summary
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
13 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Leandro Hernández
Unión Española
4-3-3
Julio Fierro 13
Julio
Fierro
Martín Ormeño 16
Martín
Ormeño
José Aja 18
José
Aja
Rodrigo Alarcón 3
Rodrigo
Alarcón
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
Felipe Massri 17
Felipe
Massri
William Floricio Machado Caetano 5
William
Floricio
Machado
Caetano
Ignacio Núñez 14
Ignacio
Núñez
Rodrigo Vásquez 7
Rodrigo
Vásquez
Patricio Rodolfo Rubio Pulgar 8
Patricio
Rodolfo
Rubio
Pulgar
Mitchell Wassenne 20
Mitchell
Wassenne
  • Entrenador
  • 0
    Ronald Fuentes Núñez
  • Bench
  • 2
    Kevin Contreras
  • 6
    Bruno Jáuregui
  • 9
    Andrés Vilches
  • 12
    Enzo Uribe
  • 21
    Sebastián Pereira
  • 22
    Agustín Nunez
  • 23
    Ulises Ojeda
  • 25
    Tomás Ovando
  • 33
    Cristóbal Mauricio Jaramillo Mer
Colo-Colo
3-4-3
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Matías Fernández 13
Matías
Fernández
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 4
    Joaquín Sosa
  • 7
    Francisco Marchant
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 20
    Javier Méndez
  • 28
    Jeyson Rojas
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 34
    Rodrigo Catalan
  • 36
    Matías Moya Godoy
  • 50
    Felipe Raipán
1
Esquinas
0
0
Remates fuera de objetivo
1
1
Tiros Totales
3
34
Ataques
40
23
Ataques peligrosos
20
45
% de Posesión de Balón
55
0
Fuera de juego
1
2
Tiros libres
1
1
Faltas
1
7
Saques de banda
8
0
Tarjetas amarillas
1
1
Disparos a puerta
2
Last Confrontations
CC 2 – 1 UE 08/11/2025
UE 1 – 4 CC 24/05/2025
CC 2 – 1 UE 21/07/2024
CC 3 – 0 UE 17/02/2024
UE 2 – 0 CC 03/12/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Colo Colo?

Unión Española deberá disputar la quinta fecha el próximo domingo 5 de julio ante O’Higgins. El duelo entre el los Hispanos y el Capo de Provincia se disputará en el Estadio Santa Laura a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, Colo Colo tendrá que ponerse al día con el Grupo E de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a O’Higgins por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre el Capo de Provincia y el Cacique se disputará este jueves 2 de julio a partir 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

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