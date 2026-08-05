Datos Clave Acuerdo frustrado: Enzo Riquelme aseguró que había superado los exámenes médicos y que solo faltaba firmar con Unión Española. La comunicación: El jugador sostuvo que se enteró por WhatsApp de que el club había desistido de su incorporación. Sigue sin equipo: El ex Coquimbo Unido continúa buscando una oportunidad para regresar al fútbol profesional.

Enzo Riquelme aseguró que estuvo a una firma de convertirse en refuerzo de Unión Española, pero terminó enterándose por WhatsApp de que el club había desistido de contratarlo. El extremo relató que superó los exámenes médicos, se reunió con la gerencia y recibió la bienvenida antes del inesperado cambio de decisión.

El ex Coquimbo Unido, que se encuentra sin equipo desde comienzos de año, publicó un descargo en Instagram y cuestionó la forma en que terminó la negociación. Según su versión, el conjunto hispano optó por incorporar a otro futbolista cuando su llegada al estadio Santa Laura parecía encaminada.

¿Por qué se cayó el fichaje de Enzo Riquelme en Unión Española?

El jugador había avanzado rápidamente en las negociaciones con la dirigencia del club de Independencia. Su incorporación asomaba como una gran oportunidad para volver a Primera División tras meses inactivo, tiempo en el que incluso contó públicamente que trabajaba como conductor de aplicación para generar ingresos.

La ilusión era total porque, según confirmó el propio jugador, el trato ya había superado las revisiones de rigor. “Se filtró la información de que entraría como refuerzo a Unión Española y era real. Me realicé los exámenes de rutina solicitados, me reuní con los gerentes y me dieron la bienvenida, así que solo faltaba la firma, ya que mis exámenes médicos estaban bien”, escribió Enzo Riquelme en una historia de Instagram.

Sin embargo, las conversaciones se cortaron de manera abrupta antes de la oficialización porque la gerencia hispana modificó a última hora su planificación deportiva. “Hoy me desperté con la amarga noticia en mi WhatsApp de que habían desistido para traer a un nuevo jugador”, relató el atacante.

El nombre que habría motivado este repentino cambio de decisión en Santa Laura es un viejo conocido del fútbol chileno. Según informó ADN Deportes, la dirigencia desistió de Riquelme porque mantiene gestiones avanzadas para concretar la incorporación de Ángelo Araos, priorizando esa opción para reforzar el plantel.

¿Qué dijo Enzo Riquelme tras caerse su llegada a Unión Española?

La molestia del jugador apuntó directamente a la forma en que se manejó la gerencia, que irónicamente lo había contactado tras conmoverse con su historia de esfuerzo.

“Lo encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador. Especialmente después de exponer mi intimidad en una entrevista, por la cual ellos mismos (gerencia) me contactaron directamente para unirme a su club luego de leer mi relato”, sostuvo.

El impacto de la noticia lo llevó a reflexionar sobre la dureza del medio. “Hechos como estos se viven día a día y desbordan a los jugadores”, escribió el futbolista en el mensaje, para luego aclarar los rumores de la prensa deportiva: “Desmiento con nostalgia el ingreso a Unión Española cuando en su momento fue totalmente verídico y estuve con la ilusión de finalmente jugar en un club, el cual consideraba una excelente oportunidad para mi carrera profesional”.

Tras este frustrado traspaso, el campeón del ascenso con el cuadro pirata se mantiene como jugador libre y a la espera de encontrar una institución antes del cierre del libro de pases. “Por el momento sigo sin club y en intentos de seguir buscando mi camino una vez más…”, cerró Riquelme.

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