Datos Clave El nuevo refuerzo: Nicolás Valencia llega desde Boyacá Chicó de Colombia. El vínculo familiar: Es hermano de Jhojan Valencia, mediocampista de Universidad Católica. La historia del apellido: Su padre Manuel Valencia fue campeón con Santiago Wanderers en 2001.

El apellido Valencia sigue escribiendo historia en el fútbol chileno. Unión Española oficializó el fichaje de Nicolás Valencia, volante chileno-colombiano de 25 años que llega desde el Boyacá Chicó de Colombia, y que es hermano del mediocampista de Universidad Católica, Jhojan Valencia.

La conexión de este apellido con Chile viene de lejos. Manuel Valencia, padre de ambos, fue campeón con Santiago Wanderers en 2001 y también jugó en Huachipato y Provincial Osorno, lo que explica que Nicolás haya nacido en Valparaíso mientras su padre disputaba el fútbol local. Años después, Jhojan siguió los pasos de su progenitor y llegó a la UC en 2025. Ahora es el hermano menor quien llega a la Primera B.

El perfil de Nicolás Valencia como nuevo refuerzo de Unión Española

“Proveniente de Boyacá Chicó de Colombia, el mediocampista se suma al plantel dirigido por el DT Ronald Fuentes, aportando intensidad, despliegue y calidad al mediocampo hispano”, anunció el club. En la primera mitad de 2026, el volante disputó 20 partidos con el equipo colombiano entre la Liga Dimayor y la Copa Colombia, además de anotar un gol, números que convencieron a la dirigencia hispana de apostar por su llegada.

La reacción de Jhojan Valencia al fichaje de su hermano

Apenas se oficializó el anuncio, el mediocampista de la UC no tardó en reaccionar en la publicación del club. “Vamoooooos. La vas a romper”, escribió Jhojan en el post de Unión Española, sellando en público el apoyo fraternal al nuevo capítulo de la familia Valencia en el fútbol chileno.

Con esta incorporación, los hispanos suman su segundo refuerzo para la segunda rueda de la Primera B, luego de la llegada del delantero argentino Franco Ratotti desde Delfín de Ecuador. Unión Española, que lucha por el ascenso de vuelta a la Primera División, sigue armando plantel bajo las órdenes de Ronald Fuentes.