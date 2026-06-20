O’Higgins tendrá la misión de recibir a Unión Española por la tercera jornada de la Copa Chile 2026. El encuentro válido por el Grupo E de la competencia nacional tiene el atractivo de que tres de los cuatro equipos cuentan con tres unidades, por lo que una victoria del Capo de Provincia dejaría a todos con la misma cantidad de puntos, pero un partido menos, al igual que el Cacique.

Actualmente el Grupo E de la competición tiene a Colo Colo, Unión Española y Deportes Recoleta con tres unidades, pero los albos son los líderes por diferencia de gol a pesar de solo haber disputado un encuentro. Por otra parte, O’Higgins es el último del grupo debido a que no ha realizado su debut en el certamen.

¿Quién transmite O’Higgins vs Unión Española por la Copa Chile 2026?

El choque válido por la tercera fecha del Grupo E entre el Capo de Provincia e Hispanos tendrá transmisión mediante las señales de TNT Sports Premium, además de que contará con emisión mediante la plataforma de streaming HBO Max.

TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Unión Española por la Copa Chile 2026?

O’Higgins y Unión Española se verán las caras este domingo 21 de junio a partir de las 20:00 horas. El choque entre los rancagüinos e Hispanos se disputará en el Estadio Codelco El Teniente.

Fecha : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

Árbitros de O’Higgins vs Unión Española

Árbitro : Matías Assadi.

: Matías Assadi. 1er Asistente : Manuel Marín.

: Manuel Marín. 2do Asistente : Carlos Poblete.

: Carlos Poblete. 4to Árbitro: Victor Abarzúa.

Cabe destacar que la Copa Chile 2026 no cuenta con sistema VAR en toda la fase de grupos y fase eliminatorias del certamen. El único compromiso que cuenta con el sistema de apoyo hacia los colegiados es la final.

¿Cómo llegan O’Higgins vs Unión Española a la fecha 3 de la Copa Chile?

O’Higgins no ha disputado encuentros por la Copa Chile 2026, y la última vez que jugó fue en su partido pendiente por la fecha 13 ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026. El Capo de Provincia cayó por 2-0 en su visita al Estadio Nacional.

Por su parte, Unión Española ya ha disputado dos encuentros por la Copa Chile, ambos ante Deportes Recoleta, donde cosechó una victoria y una derrota. La última vez que los Hispanos saltaron a la cancha fue el pasado 8 de junio ante Unión San Felipe, donde igualó 2-2 en el cierre de la primera rueda de la Primera B.

Formaciones de O’Higgins vs Unión Española

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia. DT: Lucas Bovaglio.

Posible formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Bastián Roco, Sebastián Pereira, Lucas Molina; Renato Cordero, Milovan Celis, Felipe Massri; Tomás Ovando, Andrés Vilches, Mitchell Wassenne. DT: Ronald Fuentes.