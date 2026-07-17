Datos Clave Oferta rechazada: Unión Española frenó el interés de un club extranjero por Pablo Aránguiz. La razón del rechazo: Los hispanos no quieren liberar un sueldo clave con el ascenso en juego. La conversación pendiente: Recién a fin de año el club y el jugador hablarán sobre su futuro.

Pablo Aránguiz volvió a ser tentado desde afuera, y Unión Española volvió a decir que no. El capitán y figura del cuadro hispano, que se perdió buena parte del primer semestre por una lesión pero sigue siendo la pieza más importante del equipo, recibió una oferta de un club del extranjero en pleno mercado invernal. La respuesta de la dirigencia fue tajante: no hay negociación posible mientras el ascenso esté en juego.

Según reveló el periodista Rodrigo Arellano, la oferta llegó a las oficinas del club y los hispanos la descartaron de inmediato: “Los hispanos descolgaron el teléfono. No tienen necesidad de liberar a un sueldo importante del plantel. El jugador sigue concentrado en el ascenso, a fin de año conversarán”, informó el periodista. El club ni siquiera habrá consultado al jugador: el cierre de la puerta fue institucional y no deja margen de duda por ahora.

La decisión de Unión Española de retener a Aránguiz

No es la primera vez que Aránguiz despierta interés y Unión Española lo retiene. A comienzos de año, el mediocampista de 28 años también sonó con fuerza en Colo Colo y en Universidad de Chile, pero en ambos casos el club frenó las gestiones.

El propio jugador lo reconoció en una entrevista en mayo: “A principio de año también hubo un par de acercamientos con algunos clubes, pero pasaba por un mal momento por un tema de lesión, me operaron porque me rompí los meniscos en la penúltima fecha del año pasado”. Su decisión de quedarse y su recuperación lo tienen hoy como la bandera del ascenso en Santa Laura.

El valor de Aránguiz para el proyecto de Unión Española

No es solo el mejor jugador, es el símbolo. Aránguiz fue el goleador de la temporada 2025 con 17 tantos pese al descenso, y regresó este año con la misión de devolverle la categoría a los hispanos. Su contrato con el club vence a fines de 2026 y tiene una cláusula de salida cercana al millón de dólares, lo que también dificulta cualquier operación que no llegue con los recursos adecuados.

Por ahora, el capitán hispano seguirá en Santa Laura y la conversación sobre su futuro quedará para cuando cierre la temporada.