Datos Clave Grave acusación: Sifup denunció que un hincha de Unión Española agredió a un menor en Santa Laura. La víctima: El menor agredido es hijo de Andrés Fernández, jugador de Unión San Felipe. Solicitud a ANFP: El organismo le pidió a la ANFP abrir una investigación para esclarecer los hechos y determinar culpabilidades.

El pasado lunes Unión Española y Unión San Felipe cerraron la fecha 15 de la Primera B con un empate 2-2. Sin embargo, el compromiso se vio empañado producto de un grave hecho de violencia en las tribunas.

Según denunció el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), un hincha hispano agredió a un menor de edad, el cual resultó ser hijo de Andrés Fernández, jugador visitante. Producto de esta situación, solicitó a la ANFP abrir una investigación para esclarecer los hechos.

¿Qué pasó en el duelo entre Unión Española y San Flipe?

De acuerdo a lo denunciado por el Sifup a través de un comunicado, “durante el partido un hincha de los locales agredió al hijo del futbolista profesional Andrés Fernández, jugador de Unión San Felipe”.

“La víctima, un niño de tan solo 12 años, resultó con un hematoma en uno de sus ojos en un hecho de extrema gravedad, absolutamente incompatible con cualquier estándar mínimo de seguridad y convivencia en el fútbol profesional”, agregó.

Desde el Sindicato apuntaron que esta grave situación no solo debe ser perseguida desde el punto de vista legal, sino que también exige a revisar eventuales responsabilidades por parte de Unión Española al tratarse del club organizador del evento.

A través de un video compartido por Esto es Ascenso, se pueden observar los incidentes que se produjeron en la tribuna, luego que algunos espectadores festejaran uno de los goles de Unión San Felipe.

¿Qué exige el Sifup a la ANFP tras los graves incidentes?

Producto de esta situación, el Sifup solicitó a la ANFP la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, requiriendo a Unión Española todos los antecedentes disponibles que tengan relación con el incidente, como registros audiovisuales o reportes de guardias.

Por otro lado, pidieron que se denuncie a los órganos jurisdiccionales y disciplinarios competentes para determinar eventuales responsabilidades institucionales, y evaluar la implementación urgente de protocolos destinados a proteger la integridad física de los familiares de futbolistas que asistan a los compromisos oficiales.