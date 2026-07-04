Unión Española y O’Higgins se miden este domingo en el Estadio Santa Laura por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Chile 2026. Los Hispanos llegan obligados a ganar tras su derrota por 3-0 ante Colo Colo y con cuatro puntos, compartiendo el segundo lugar con Deportes Recoleta. El Capo de Provincia, en cambio, llega entonado tras golear 4-1 a los albos en El Teniente y se ubica segundo con cinco unidades.

El último duelo entre ambos fue el 21 de junio por la fecha 3 del mismo grupo, con empate 1-1 en Rancagua. El resultado dejó la zona muy apretada y este partido es, en la práctica, una revancha directa que puede redefinir las posiciones.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión Española vs O’Higgins?

Unión Española vs O’Higgins será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs O’Higgins?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 17:30 horas

Estadio: Santa Laura Universidad SEK, Santiago

El partido será dirigido por Manuel Vergara, con Jean Araya y Matías Medina como asistentes y Fabián Reyes como cuarto árbitro.

Cómo llegan Unión Española y O’Higgins a la fecha 5 de la Copa Chile

Unión Española suma cuatro puntos en cuatro partidos y se mantiene en el segundo lugar del Grupo E por criterios de desempate sobre Deportes Recoleta. Su último resultado fue la derrota por 3-0 ante Colo Colo en Santa Laura, donde los goles de Maximiliano Romero (doblete) y Leandro Hernández no le dieron opciones a los Hispanos. Una derrota este domingo los dejaría prácticamente sin chances de avanzar.

O’Higgins llega con cinco puntos y en alza tras su goleada 4-1 sobre Colo Colo en El Teniente. Los rancagüinos, dirigidos por Lucas Bovaglio, se metieron en zona de clasificación y buscan afianzarse en el segundo lugar con un triunfo ante los Hispanos.

Formaciones probables para Unión Española vs O’Higgins

Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira; Bruno Jáuregui, Ignacio Núñez, Milovan Celis, Ulises Ojeda; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne y Patricio Rubio.

O’Higgins: Jorge Peña; Felipe Faúndez, Luis Pavez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González, Rodrigo Godoy y Thiago Vecino.