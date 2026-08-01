Magallanes y Unión Española se enfrentan por la Fecha 18 de la Primera B 2026, en un duelo de urgencias distintas en San Bernardo. Los albicelestes llegan hundidos en una racha de cinco derrotas consecutivas, mientras que los hispanos vienen de volver al triunfo y buscan encadenar resultados para acercarse a la zona de liguilla.

El antecedente de la primera rueda favorece a los locales: el 10 de marzo, Magallanes ganó 2-1 en Santa Laura con un gol agónico de Milton Alegre.

¿Dónde ver EN VIVO Magallanes vs Unión Española?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Unión Española?

Fecha: Domingo 2 de agosto

Domingo 2 de agosto Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros de Magallanes vs Unión Española

Árbitro: Víctor Abarzúa

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Ariel Armijo

4to árbitro: Francisco Gilabert

¿Cómo llegan Magallanes vs Unión Española?

Magallanes atraviesa su peor momento del año. El Manojito de Claveles cayó 2-0 ante San Marcos de Arica en el Carlos Dittborn en su último partido y suma cinco derrotas al hilo entre la Primera B y la Copa Chile, donde quedó eliminado en la fase grupal sin conocer victorias.

Unión Española, en cambio, respiró al vencer 2-1 a Recoleta en Santa Laura, con goles de Mitchell Wassenne y Andrés Vilches, y cortaron una racha de tres partidos sin ganar.

Formaciones de Magallanes vs Unión Española

Posible formación de Magallanes: Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Hans Salinas, Alessandro Toledo; Javier Quiroz, Rubén Farfán, Matías Fredes; Santiago Coronel, Facundo Peraza y Milton Alegre. DT: Miguel Ponce.

Posible formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Bastián Roco; Felipe Massri, William Machado, Ignacio Núñez; Mitchell Wassenne, Pablo Aránguiz y Andrés Vilches. DT: Ronald Fuentes.