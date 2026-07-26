San Marcos de Arica y Magallanes se verán las caras en su estreno por la segunda rueda de la Primera B 2026. El duelo válido por la fecha 17, debido a que se suspendió la jornada 16 debido a los temporales que azotan al país, se disputará en el Estadio Carlos Dittborn el próximo domingo 26 de julio a partir de las 17:30 horas.

El único duelo que han disputado entre si en la temporada fue en la segunda jornada del ascenso. En aquel encuentro disputado en el Estadio Muncicipal de San Bernardo, el Manojito de Claveles logró rescatar una igualdad por la cuenta mínima, tras marcar al minuto 95′ con gol de Facundo Peraza. Por su parte, los del Morro no lograron conservar la ventaja obtenida por Nahuel Donadell al minuto 65′.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Marcos vs Magallanes?

El duelo entre los del Morro y el Manojito de Claveles será emitido por las señales de Tv de TNT Sports, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Magallanes?

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Hora: 17:30 horas

Estadio: Carlos Dittborn, Arica.

El partido será dirigido por Rodrigo Farías, con Cristóbal Berrios y Yomara Salazar como asistentes y Victor Manzor como cuarto árbitro.

Cómo llegan San Marcos vs Magallanes a la fecha 16

San Marcos de Arica se encuentra en el podio de la división, al terminar la primera rueda como tercero con 25 unidades. A pesar de ello, el presente de los del Morro no es de lo mejor, ya que en la Copa Chile 2026 cosecharon un empate y cinco derrotas por el Grupo A.

Por su parte, Magallanes cerró la primera parte de la temporada como décimo con 22 unidades, a una corta diferencia de los primeros lugares en la tabla de posiciones. En su travesía por la copa tampoco tuvieron una actuación a la altura, al no sumar ningpun punto y acumular 6 derrotas al hilo en el Grupo G.

Formaciones probables para San Marcos vs Magallanes

Formación de San Marcos de Arica: Benjamín Tapia; Guillermo Cubillos, Andrés Barboza, Javier Rivera, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Boris Sagredo, Augusto Barrios; Agustín Maidana, Camilo Melivilu y Evans Benavides. DT: Iván Sandrock.

Formación de Magallanes: Joaquín Muñoz; Rubén Farfán, Claudio Meneses, Matías Vásquez, Hans Salinas; Santiago Coronel, Alonso Walters, Javier Quiroz; Alessandro Toledo, Facundo Peraza y Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.

Minuto a minuto de San Marcos vs Magallanes