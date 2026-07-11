Datos Clave Nuevo central: San Marcos de Arica oficializó al uruguayo Andrés Barboza. Ya conoce la B: Jugó en Santiago Wanderers entre 2023 y 2024, con 44 partidos. Único refuerzo: Será el único movimiento de los ariqueños en este mercado invernal.

San Marcos de Arica está firmando una gran campaña en la Primera B, donde marcha tercero con 25 puntos, a solo cuatro del líder Cobreloa. Y la gran virtud de los ariqueños ha sido su blindaje defensivo: con apenas 11 goles en contra en la primera rueda, son el equipo menos batido de la Liga de Ascenso, y el segundo de todo el fútbol chileno, solo detrás de Universidad de Chile.

Como si la solidez actual no bastara, el club sumó un nuevo ladrillo a su muro. San Marcos hizo oficial el fichaje del defensor uruguayo Andrés Barboza, de 31 años, quien llega procedente del Centro Atlético Fénix, de la Segunda División de Uruguay, club donde disputó 14 partidos y anotó tres goles en el primer semestre.

¿Quién es Andrés Barboza?

Un central que ya conoce el fútbol chileno. El zaguero, formado en Cerro y con pasos también por Mineros de Zacatecas de México, jugó en la Primera B entre 2023 y 2024 con la camiseta de Santiago Wanderers, disputando 44 partidos y estando cerca de conseguir el ascenso en 2023, año en que los caturros cayeron en una dramática definición por penales ante Deportes Iquique.

¿Qué representa este fichaje para San Marcos?

El club informó la incorporación en sus redes sociales, destacando la garra charrúa que espera sumar a su línea defensiva. Y no es un refuerzo más: será el único movimiento que realizará San Marcos en todo el mercado de invierno, una señal de la confianza que existe en el plantel que completó una destacada primera rueda, siendo incluso el último equipo invicto del fútbol chileno hasta caer en las dos últimas fechas.

Con Barboza ya integrado, el cuadro de Iván Sandrock se prepara para el reinicio del torneo, el domingo 19 de julio ante Deportes Santa Cruz, con la ilusión intacta de seguir peleando el ascenso a la Primera División.