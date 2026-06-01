Datos Clave Grave denuncia: Un club del ascenso acusó formalmente agresiones físicas contra su director técnico tras el pitazo final. El responsable: Según el comunicado oficial, el ataque fue perpetrado por un integrante del cuerpo técnico visitante. Fin del invicto: El escándalo estalló justo en el partido donde el equipo local perdió una racha clave en su estadio.

La fecha 14 de la Primera B 2026 se manchó con un episodio de violencia que trasciende netamente lo deportivo. Lo que comenzó como un enorme batacazo de Deportes Temuco al vencer por la mínima a San Marcos de Arica en el Estadio Carlos Dittborn, terminó transformándose en un escándalo de proporciones en la zona de vestuarios. Lejos de analizar la pérdida de su invicto como local, la dirigencia nortina tuvo que alzar la voz para denunciar una grave agresión física y verbal en contra de su cuerpo técnico, desatando una tormenta que seguramente terminará en el Tribunal de Disciplina.

¿Qué pasó entre San Marcos de Arica y Deportes Temuco tras el partido?

Una vez finalizado el encuentro que dejó a los dueños de casa sin su racha positiva, la tensión se desbordó por completo. Mediante un fuerte comunicado oficial publicado un día después del compromiso, San Marcos de Arica denunció que su director técnico, Iván Sandrock, fue víctima de una agresión directa. El club nortino no tuvo reparos en apuntar con nombre y apellido al responsable: Jaime Caro, actual integrante del cuerpo técnico de Deportes Temuco.

El hecho generó aún más indignación y dolor en la dirigencia local debido a que el agresor tiene un pasado ligado a la propia institución de la puerta norte del país. La directiva fue enfática en señalar que resulta inaceptable que un profesional, que además conoce perfectamente la identidad del club, incurra en este tipo de conductas que atentan directamente contra la integridad física y moral de sus trabajadores.

El comunicado de San Marcos de Arica por la agresión a su DT

La dirigencia de los “Bravos del Morro” no guardó silencio y exigió el máximo respeto para su delegación y su gente. En su escrito oficial, la institución rechazó tajantemente cualquier acto de violencia que ocurra tanto dentro como fuera del terreno de juego, dejando una frase contundente para sentar un precedente en el fútbol chileno: “Ningún resultado deportivo ni contexto de partido justificará jamás una acción de este calibre”.

Con esta declaración, el club exige que se respeten los valores esenciales que rigen la actividad, evidenciando una fractura total en las relaciones con el cuerpo técnico visitante tras el lamentable incidente.

Así fue el triunfo de Deportes Temuco que le quitó el invicto a San Marcos

En lo estrictamente futbolístico, el duelo estuvo marcado por la efectividad del equipo forastero. El cuadro local dominó gran parte del inicio del encuentro gracias al peligro constante generado por Nahuel Donadell y Camilo Melivilu, pero el portero Yerko Urra se lució para mantener su arco en cero.

El balde de agua fría para los locales llegó a los 60 minutos de partido. El experimentado Diego Buonanotte demostró toda su categoría con una asistencia precisa para dejar con ventaja a Luis Miguel Acevedo. El delantero uruguayo definió de manera certera ante el rápido achique del portero Benjamín Tapia, decretando el 1-0 definitivo para el “Pije”.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Arturo Sanhueza sacó cuentas alegres: trepó hasta la cuarta ubicación de la tabla con 23 unidades, mientras que San Marcos de Arica se estancó en el tercer lugar con 25 puntos, perdiendo una oportunidad dorada de acercarse a la cima del torneo.