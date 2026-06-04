San Luis y San Marcos de Arica se enfrentan este viernes 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, por la fecha 15 de la Primera B. Los canarios llegan tras empatar sin goles en su visita a Deportes Recoleta, resultado que lo mantiene en la zona media de la tabla y que le exige un triunfo en casa para no quedar rezagado. Los Bravos del Morro, en cambio, vienen de caer por la cuenta mínima ante Deportes Temuco en el Carlos Dittborn, un tropiezo que le complicó levemente su pelea por el liderato del torneo.

El historial reciente entre ambos favorece al suspenso: la última vez que se vieron las caras fue el pasado 5 de octubre de 2025, también en el Lucio Fariña Fernández, y el partido terminó igualado 1-1. Ese antecedente instala la paridad como escenario posible, aunque las circunstancias de tabla le dan al partido un carácter diferente para cada uno.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Luis vs San Marcos de Arica?

El partido se emitirá por TNT Sports con transmisión vía streaming a través de HBO Max, aunque ambos canales están pendientes de confirmación oficial.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs San Marcos de Arica?

Fecha: Viernes 5 de junio de 2026

Viernes 5 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

La terna arbitral está por confirmar.

Cómo llegan San Luis y San Marcos de Arica a la fecha 15 de la Primera B

San Luis marcha décimo en la tabla con 20 puntos, producto de 5 triunfos, 5 empates y 4 derrotas en 14 partidos. El empate sin goles ante Deportes Recoleta no hace más que subrayar la urgencia de ganar en casa: una victoria lo acercaría al grupo de equipos que pelea por salir de la zona media y aspirar a algo más en la segunda mitad del torneo.

San Marcos de Arica llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato, tercero en la tabla con 25 puntos y un registro de 6 triunfos, 7 empates y apenas una derrota en 14 presentaciones. La caída ante Deportes Temuco fue una excepción en una campaña marcada por la regularidad, y el equipo de Iván Sandrock necesita retomar el camino del triunfo para mantenerse en la pelea por el ascenso.

Formaciones probables para San Luis vs San Marcos de Arica

San Luis presentaría una línea de tres en defensa con Joel Torres, Vicente Durán e Ignacio Meza como referencias centrales, y un mediocampo de tres con Guillermo Madrigal, Luis Muñoz y Gamal Plaza.

La alineación probable es: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos, Sebastián Parada.

San Marcos de Arica alinearía con un esquema que ubica a Adriano Galleguillos y Camilo Melivilú como dupla de ataque, con Nahuel Donadell, Javier Rivera, Camilo Rencoret y Boris Sagredo en la zona de creación.

La oncena probable según el DT Iván Sandrock es: Benjamín Tapia; Álvaro Cazula, Cristóbal Guerra, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Boris Sagredo, Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Adriano Galleguillos, Camilo Melivilú.

Minuto a minuto de San Luis vs San Marcos