Deportes Recoleta y San Luis no se hicieron daño en un partido trabado por la fecha 14 de la Primera B. Pese a que ambos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador, el arco de cada lado quedó en cero. La acción más clara del partido llegó a los 10′, cuando un golpe del portero visitante directo al rostro de Estigarribia obligó al árbitro a cobrar penal para los locales, pero Pedro Sánchez lo desperdició y mandó la pelota fuera.

Deportes Recoleta suma 21 puntos y se mantiene en el séptimo lugar de la Primera B. San Luis, por su parte, queda noveno con 20 unidades.

Los goles de Deportes Recoleta vs San Luis por la Primera B

El partido no tuvo goles. La acción más importante fue el penal cobrado a los 10′ tras el golpe del portero de San Luis al rostro de Estigarribia. Pedro Sánchez fue el encargado de ejecutarlo desde los 12 pasos, pero su remate salió desviado y el marcador no se movió.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportes Recoleta y San Luis?

San Luis recibe a San Marcos de Arica el 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

Deportes Recoleta visita a Deportes Iquique el 6 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.