Deportes Recoleta recibe a San Luis este sábado 30 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, en el marco de la fecha 14 del Campeonato de la Primera B. Los locales llegan al partido tras igualar 2-2 ante Cobreloa en su última presentación, resultado que los mantiene en el octavo lugar con 20 puntos y con la necesidad de sumar de a tres para no alejarse de la zona de ascenso. San Luis, en tanto, llega respaldado por una victoria: el cuadro quillotano venció 2-1 a Magallanes en el estadio Lucio Fariña Fernández y se ubica noveno con 19 unidades, a solo un punto de su rival de esta jornada.

El último cruce entre ambos equipos se disputó el 13 de octubre de 2025 en Quillota y terminó 0-0, un empate sin goles que dejó cuentas pendientes en los dos planteles. Con ese antecedente, el duelo de este sábado llega cargado de mayor urgencia: esta vez se juega en territorio de Recoleta y con puntos que pesan más en la tabla.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Recoleta vs San Luis?

El partido no contará con señal abierta y se podrá seguir por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en plataforma de streaming.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Recoleta vs San Luis?

Fecha: sábado 30 de mayo

sábado 30 de mayo Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, Recoleta

El partido será dirigido por Fabián Reyes, con Ignacio Cerda y Ariel Armijo como jueces de línea y Cristián Droguett en el rol de cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Recoleta y San Luis a la fecha 14 de la Primera B

El conjunto de Recoleta llega a esta fecha con una campaña irregular, luego de empatar 2-2 con Cobreloa en su último partido. Con seis triunfos, dos empates y cinco derrotas en 13 partidos disputados, los locales acumulan 20 puntos y se ubican en el octavo lugar. Un triunfo este sábado es clave para mantenerse con opciones reales de escalar posiciones en el torneo.

San Luis llega en mejor forma tras derrotar 2-1 a Magallanes en el estadio Lucio Fariña Fernández. El elenco de Quillota suma cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 13 encuentros, con 19 unidades y la novena posición en la tabla. Ganar ante Recoleta significaría superar a su rival directo y acercarse a los puestos de ascenso.

Formaciones probables para Deportes Recoleta vs San Luis

Deportes Recoleta apuntaría a un esquema 4-3-3, con Pedro Sánchez, Germán Estigarribia y Gonzalo Álvarez como trío ofensivo.

La alineación probable: Álvaro Salazar; Camilo Rodríguez, Fabrizio Tomarelli, Brayams Viveros, Ignacio Lara; Javier Espinoza, Felipe Báez, Branco Provoste; Gonzalo Álvarez, Germán Estigarribia, Pedro Sánchez.

San Luis también podría alinearse en un 4-3-3, con Gonzalo Bustos y Sebastián Parada como referencias de ataque.

Su formación probable: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos, Sebastián Parada.

Minuto a minuto de Deportes Recoleta vs San Luis