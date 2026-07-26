San Marcos de Arica corta su racha negativa en la Primera B 2026 y vuelve a las victorias. En el Estadio Carlos Dittborn se enfrentaron a Magallanes y se quedaron con un 2-0 a favor que los hace recuperar el podio de la división, tras caer en los dos últimos encuentros de la primera rueda.

Con este resultado, los Bravos del Morro recuperan la tercera plaza con 28 unidades, a dos del sublider y cuatro de la cima que ostenta Cobreloa. Por su parte, el Manojito de Claveles no logra entrar a los puestos de liguilla y se estanca en la undécima ubicación con 22 puntos.

San Marcos no le pierde pisada a los líderes

En un partido bastante parejo disputado en el Estadio Carlos Dittborn, ambas escuadras intentaron imponer su estilo de juego en el terreno, pero fueron los locales quienes golpearon el marcador. A los 42’ minutos del primer tiempo, Barrios y Benavides cabecearon el balón y dejaron sólo al goleador, Camilo Melivilu, quien con un toque sutil logró la ventaja para San Marcos de Arica.

En el segundo tiempo, los Bravos del Morro consiguieron aumentar en el marcador con un gol salido del camarín. A los 30 segundos del complemento, el balón rebotó en la defensa de Magallanes, y cayó en los pies de Evans Benavides, quien definió con un zurdazo para el 2-0 definitivo de los locales.

¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos y Magallanes?

San Marcos de Arica será nuevamente local en la fecha 18 de la Primera B 2026, ya que deberá recibir a Deportes Iquique. El duelo entre los Bravos del Morro y los Dragones Celestes se disputará el próximo viernes 31 de julio a partir de las 20:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

Por su parte, Magallanes se reencontrará con su hinchada en la próxima jornada, ya que recibirá a Unión Española. El choque entre el Manojito de Claveles e Hispanos se jugará el domingo 2 de agosto en el Estadio Municipal de San Bernardo a partir de las 12:30 horas.