Unión Española y Deportes Recoleta serán los encargados de cerrar el arranque de la segunda rueda de la Primera B 2026. El duelo válido por la fecha 17, debido a que se suspendió la jornada 16 a base de los temporales que azotan al país, se disputará en el Estadio Santa Laura el próximo lunes 27 de julio a partir de las 19:00 horas.

Hispanos y Textileron se han visto tres veces las caras en la temporada, con dos partidos válidos por la fase de grupos de la Copa Chile 2026 y el restante por la primera rueda del Ascenso. En el historial de la temporada Recoleta está al frente con dos victorias, mientras que Unión Española solo conserva un partido ganado.

¿Dónde y cómo ver en vivo U Española vs Recoleta?

El duelo entre Hispanos y Textileros será emitido por las señales de Tv de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan U Española vs Recoleta?

Fecha: Lunes 27 de julio de 2026

Hora: 19:00 horas

Estadio: Santa Laura, Independencia.

El partido será dirigido por Francisco Soriano, con Manuel Marín y Matías Medina como asistentes y Jorge Oses como cuarto árbitro.

Cómo llegan U Española vs Recoleta a la fecha 17

El duelo entre Unión Española y Deportes Recoleta cuenta con un condimento especial, ya que ambos se encuentran con 22 unidades en la tabla de posiciones, los Hispanos ostentan el noveno lugar y los Textileros el décimo por diferencia de gol. Quien logre quedarse con los tres puntos alcanzará puestos de clasificación a la liguilla de ascenso.

La última vez que Unión Española pisó un terreno de juego fue por la Copa Chile 2026 el pasado 5 de julio, cuando cayó de local por 1-2 ante O’Higgins y quedó eliminado de la competición. Además, su último cotejo de Primera B fue ante Unión San Felipe en condición de local. En aquel encuentro que se disputó el 8 de junio pasado entre Hispanos y el Uní Uní terminó con igualdad 2-2 en el marcador.

Por su parte, Deportes Recoleta no ve acción en cancha desde el pasado 6 de julio, cuando enfrentó a Colo Colo en el Estadio Monumental. El duelo entre albos y textileros terminó en igualdad 2-2. La última actuación en la división de plata de nuestro fútbol fue de visita el pasado 6 de junio ante Deportes Iquique, con un empate por la cuenta mínima.

Formaciones probables para U Española y Recoleta

Posible formación de Unión Española: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira; Bruno Jáuregui, Ignacio Núñez, Milovan Celis, Ulises Ojeda; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne y Patricio Rubio. DT: Ronald Fuentes.

Posible formación de Deportes Recoleta respondería con: Jaime Vargas; Camilo Rodríguez, Fabrizio Tomarelli, Daniel Viveros, Felipe Báez; Javier Espinoza, Nicolás Arismendy, Nicolás Carvajal; Germán Estigarribia, Carlos González y Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

Minuto a minuto de U Española vs Recoleta