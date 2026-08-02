Magallanes logró un revitalizador triunfo por 3-2 ante Unión Española en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo. El Manolito de Claveles aprovecho la posibilidad de meterse en zona de Liguilla con 25 puntos e ilusionarse con la parte alta de la tabla de posiciones en la Fecha 18 de la Primera B 2026.

Los Hispanos quedaron con las mismas 25 unidades, pero el problema es que su objetivo era quedar cuartos. Ahora están séptimos y con mucho que remar si quieren aún pensar en el ascenso directo.

Los goles de Magallanes vs Unión Española

Unión Española abrió la cuenta en este compromiso en los 22 minutos de juego, con un golazo de Ulises Ojeda, quien sacó un remate inatajable para el arquero Joaquín Muñoz.

La reacción de Magallanes no se hizo esperar mucho, ya que en los 33′ empató a través de Felipe Yáñez y en los 45′ lo dio vuelta mediante Hans Salinas, yéndose en ventaja al descanso.

En el inicio del segundo tiempo se aumentó la distancia para el local: grueso error del portero Julio Fierro y Yáñez repite en los 50′, mientras que en los 80′ arribó el suspenso a San Bernardo con un autogol de Salinas, quien marcó en las dos porterías en este compromiso.

¿Cuándo vuelven a jugar Magallanes y Unión Española

Magallanes vuelve a la cancha este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas contra Temuco en el estadio Germán Becker, compromiso válido por la Fecha 19 de la Primera B.

Unión Española hará lo propio un día antes, el viernes 7 de agosto a las 18:00 horas frente a Antofagasta, compromiso que será histórico, ya que se espera que debute el VAR en el Ascenso.