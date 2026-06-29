Francia y Suecia se medirán este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El choque entre las dos selecciones europeas se disputará en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, ubicado en Estados Unidos, a partir de las 17:800 horas. El duelo es atractivo ya que Les Bleus llegan a la fase eliminatoria tras haber hecho puntaje perfecto en grupos, mientras que los suecos entraron por la ventana como uno de los mejores terceros.

La actual subcampeona del mundo pasó muy cómodo la fase de grupos, ya que en su estancia por el Grupo E ganaron sus tres encuentros y clasificaron como líder exclusivo con 9 puntos. Vencieron a Noruega (4-1), Senegal (3-1) e Irak (3-0), por lo que son una de las selecciones a vencer en la actual cita mundialista. Les Bleus cuentan con un equipo plagado de estrellas, donde destacan Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, ambos en el segundo lugar de la tabla de goleadores con 4 anotacioines.

Por su parte, Suecia tuvo una actuación de más a menos en el Grupo F de la cita mundialista, ya que debutaron con goleada ante Túnez (5-1) y en la segunda fecha fueron goleados por Países Bajos (1-5). En la última fecha igualaron ante Japón (1-1) y con 4 puntos les alcanzó para clasificarse a la fase final como mejor tercero. Las figuras del equipo son Aleksander Isak y Viktor Gyokeres, que son las cartas de gol permanente para la escuadra europea.

¿Qué canal transmite Francia vs Suecia EN VIVO?

El partido entre Francia y Suecia contará con transmisión mediante la TV abierta nacional, además de que tendrá emisión por señales de TV de pago y también por diversas plataformas de streaming.

TV abierta: Chilevisión.

TV de pago: DirecTv (610/1610).

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, DAZN y Paramount+.

¿A qué hora juegan Francia vs Suecia?

El enfrentamiento entre las dos selecciones europeas se disputará este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, ubicado en Estados Unidos.

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas de Chile

Estadio: Nueva York / Nueva Jersey, Estados Unidos.

El duelo es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026, competencia que se está disputando en norteamérica, específicamente en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver Francia vs Suecia ONLINE por streaming?

El cruce entre Les Bleus y los suecos será emitido por diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas plataformas mencionadas.

¿Dónde ver GRATIS Francia vs Suecia?

El compromiso entre Francia y Suecia contará con transmisión gratuita para Chile por TV abierta mediante las señales de Chilevisión. Además, el canal nacional transmitirá el cotejo por su sitio web Chilevisión.cl, por lo que habrán dos formas de ver el encuentro entre europeos gratis.

¿Contra quién juega el ganador en octavos?

El ganador del encuentro entre Francia y Suecia deberá medirse en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Paraguay, quien igualó por la mínima en 120′ minutos ante Alemania y dio el batacazo en los penales al ganar por 3-4.