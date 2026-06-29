Francia comenzará su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026 este martes, cuando enfrente a Suecia en los dieciseisavos de final en el New York New Jersey Stadium.

Después de terminar primera del Grupo I con puntaje perfecto, se espera que Les Bleus avancen lejos en el torneo de este verano, mientras que el progreso de Suecia a las rondas eliminatorias solo se aseguró gracias a que la nación terminó como uno de los ocho mejores terceros.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Francia vs Suecia

Francia barrió a sus rivales en el Grupo I, con Senegal, Irak y Noruega incapaces de poner realmente a prueba al equipo de Didier Deschamps.

Noruega sí dio descanso a numerosos titulares cuando se enfrentaron el viernes, pero la victoria 4-1 de Les Bleus consolidó una campaña de grupo perfecta en la que marcaron 10 goles y recibieron solo dos.

El triplete de Ousmane Dembélé en ese partido demostró que los franceses poseen amenazas más allá de su talismán Kylian Mbappé, y es la fortaleza de su profundidad lo que los ha convertido en uno de los favoritos para ganar la competición.

Existe cierta preocupación entre los hinchas de Francia de que el equipo puede ser algo pasivo sin el balón, pero es difícil ver a cualquier rival manteniendo su arco en cero contra ellos.

Quizás sea apropiado que Les Bleus jueguen su primer partido eliminatorio en el estadio designado como sede de la final, especialmente porque terminaron los dos últimos Mundiales como campeones y subcampeones.

Sin embargo, el camino de Francia hacia la final probablemente estará lleno de desafíos, dado que posibles rivales en las rondas eliminatorias incluyen a Alemania en octavos, Países Bajos o Marruecos en cuartos de final y España en semifinales.

Deschamps ya confirmó que tiene la intención de dejar el cargo después del final del torneo, y está por verse si puede liderar a su equipo a otro triunfo, aunque Francia, segunda del ranking, al menos será vista como favorita contra los suecos, ubicados 36°, tal como se muestra en nuestra guía de apuestas del Mundial 2026.

Pronóstico Francia vs Suecia / © Iconsport

Suecia no fue convincente en su grupo, terminando tercera con cuatro puntos después de vencer a Túnez, perder 5-1 ante Países Bajos y empatar 1-1 con Japón el viernes.

El equipo de Graham Potter terminó sus tres primeros partidos en el torneo con un registro de siete goles marcados y siete recibidos, pero podría decirse que tuvo fortuna de conceder solo una vez contra Japón.

Quizás los hinchas no deberían sorprenderse por las presentaciones mixtas de Blagult hasta ahora, considerando que no logró ganar ninguno de sus partidos de clasificación al Mundial, con esas inconsistencias todavía afectando al plantel.

Una salida en dieciseisavos sería la eliminación más temprana de Suecia en la competición desde que quedó fuera en la fase de grupos de la edición de 1990, aunque alcanzar las rondas eliminatorias todavía debería verse como un logro en sí mismo, dado que el país no llegó a la fase final de tres de los cuatro Mundiales anteriores a este verano.

Los suecos deben evitar una quinta derrota en seis partidos contra Francia, aunque cabe señalar que tres de sus últimas cuatro caídas ante Les Bleus fueron por un margen de un gol.

Rendimiento reciente

Francia, Mundial:

✅✅✅

Francia, todas las competiciones:

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Suecia, Mundial:

✅❌➖

Suecia, todas las competiciones:

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La mirada desde Francia

Romain Lantheaume, TopMercato

“Creo que Suecia es exactamente el tipo de rival que Francia esperaba enfrentar en los dieciseisavos de final.

“Les Bleus han sido extremadamente disciplinados durante toda la fase de grupos, y si mantienen ese nivel de rendimiento, no deberían tener demasiados problemas para superar a un equipo sueco que todavía está buscando la fórmula correcta y cuya derrota 5-1 ante Países Bajos expuso importantes vulnerabilidades defensivas”.

Noticias de los equipos

Pronóstico Francia vs Suecia / © Iconsport

El central francés William Saliba recibió descanso contra Noruega, con el defensor de Arsenal supuestamente lidiando con un problema en la espalda, pero querrá jugar pese al dolor y ayudar a su equipo a avanzar a los octavos de final.

Dayot Upamecano está listo para conservar su lugar en la defensa central, mientras que Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot tienen asegurada su aparición en un doble pivote, especialmente porque el dúo es muy del gusto de Deschamps.

Mbappé espera marcar su quinto gol del torneo, y la estrella de Real Madrid será apoyada por un trío compuesto por Michael Olise, Dembélé y Désiré Doué.

Anthony Elanga, de Suecia, marcó desde lejos contra Japón, y aunque podría resultarle difícil replicar un remate de ese tipo, su enorme velocidad aún podría ser un recurso valioso este martes contra la defensa de Francia.

Alexander Isak y Viktor Gyokeres también estarán ubicados en la línea ofensiva, aunque Victor Lindelof podría tener que pasar del mediocampo a la defensa debido a la lesión de Isak Hien.

Lucas Bergvall ingresó en lugar de Hien la última vez, tomando el puesto de Lindelof en el centro del campo, y la estrella de Tottenham Hotspur probablemente formará junto a Yasin Ayari.

Posibles formaciones Francia vs Suecia

Francia:

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe

Suecia:

Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak

Pronóstico Francia vs Suecia

Nuestro pronóstico: Francia 3-1 Suecia

Francia llega al cruce como favorita, y con su poder de fuego en ataque, es fácil entender por qué muchos imaginan una victoria cómoda.

Suecia tiene estrellas capaces de dañar la defensa rival, pero es difícil imaginar que su propia línea de fondo sea lo suficientemente resistente como para darse una opción de victoria.

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